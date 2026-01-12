Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa: Kleeblatt mit Yacht-Fieber, aber nicht für Sie

Der Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio ist bereits aus dem Neuwagenangebot der Italiener verschwunden. Zu haben sind nur noch wenige Bestandsfahrzeuge. Und eben immer wieder Sonderserien, die der Autobauer von einem Limousinen-Top-Modell nachschiebt. Die wohl extremste Giulia Quadrifoglio-Version aller Zeiten hat Alfa Romeo jetzt auf der Brüssel Motor Show vorgestellt.

Das weltweit auf nur zehn Exemplare limitierte Sondermodell wurde von der neuen Sonderabteilung Bottegafuoriserie entwickelt. Die Zusatzbezeichnung Luna Rosso bezieht sich auf den Einfluss des gleichnamigen Segelteams aus dem America’s Cup, das 2027 im Mittelmeer vor Neapel um die berühmteste Trophäe im Segelsport kämpfen will.

Zu den Highlights der Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa zählen ein mit Motorsport-Knowhow entwickeltes Aerodynamik-Kit sowie von der Rennyacht inspirierte Details im Innenraum.

Neues Aero-Paket Das neu entwickelte Aerodynamikpaket umfasst seitliche Leitprofile rechts und links an der Frontschürze, zwei zusätzliche Elemente am Unterboden, neu gezeichnete Seitenschwellerverkleidungen sowie einen zweigeteilten Heckflügel, der von den Tragflächen der Rennyacht "Luna Rossa" inspiriert ist. Damit er Ab- statt Auftrieb produziert, wurde das Tragflächenprofil allerdings umgedreht. Im Zusammenspiel sollen die aus Kohlefaserlaminat geformten Anbauteile bei der möglichen Höchstgeschwindigkeit von 300 km/h rund 140 Kilogramm Abtrieb generieren – etwa fünfmal so viel wie beim Quadrifoglio-Serienmodell.

Die Antriebstechnik rund um den 520 PS starken 2,9‑Liter‑V6‑Biturbomotor bleibt unverändert.

Yacht-Bezüge außen und innen Die Karosseriefarbe des Luna Rossa-Sondermodells ist vom Design der namensgebenden Rennyacht aus der Saison 2024 abgeleitet. Der von Hand aufgetragene graue Lack imitiert den Metalleffekt von Stahl. Bei einigen Fahrzeugen der Sonderserie sind Motorhaube, Dach und Heckklappe in Schwarz ausgeführt. Rote Seitenstreifen und der Schriftzug "Luna Rossa” sorgen für Kontraste. Die Markenlogos von Alfa Romeo an Fahrzeugfront und Heck wurden speziell für das Sondermodell modifiziert und weisen erstmals einen roten Hintergrund auf. Die 19-Zoll-Leichtmetallräder sind ebenfalls rot lackiert. Das Dach, das Markenemblem an der Fahrzeugfront und die Spiegelkappen sind aus Kohlefaser in Sichtbauweise gefertigt.

Im Interieur charakterisieren stilistischen Anleihen an der "Luna Rossa" das Sondermodell. Die Bezüge der Sparco-Sportsitze lehnen sich an die Rettungswesten der Rennyacht an. In die Verkleidung der Armaturentafel ist zudem eine hauchdünne Folie integriert, die einer Schicht aus dem Segel der "Luna Rossa" entspricht. Hinzu kommen zusätzliche Sichtcarbon-Applikationen sowie ein Luna Rosso-Schriftzug auf der Mittelkonsole.

Bereits restlos verkauft Wenn das Sondermodell Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa bei Ihnen Begehrlichkeiten weckt – vergessen Sie’s. Alle zehn Exemplare sind bereits verkauft. Zu welchem Preis, verrät Alfa Romeo allerdings nicht.