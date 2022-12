Alfa Romeo Giulia SWB Zagato Coupé-Entwurf als GTV-Erbe

Das italienische Designstudio Zagato kündigt einen extrem gezeichneten Zweitürer auf Giulia-Basis an.

Alfa Romeo und Zagato haben schon eine lange gemeinsame Geschichte, aus der schon mehrere Unikate und auch Kleinserien hervorgegangen sind. Für 2023 kündigt sich im Rahmen dieser italienischen Verbindung ein neues Projekt an. Mit vielen kleinen, teilweise wohl versehentlich veröffentlichten Teaser-Häppchen führt Zagato seine Fans auf die Präsentation des Alfa Romeo Giulia SWB Zagato hin, die wir für das erste Quartal 2023 erwarten.

Zweisitzer mit verkürztem Radstand

Das Kürzel SWB liefert auch gleich den ersten klaren Hinweis, was da auf uns zurollt. SWB steht für Short Wheel Base – also verkürzten Radstand. Die Teaser runden das Bild zu einem zweitürigen Coupé ab, das offensichtlich auch nur über zwei Sitze verfügen wird. Im Fond spannt sich ein Überrollkäfig auf. Eine Giulia als Coupé hatte Alfa Romeo ebenfalls bereits vor langer Zeit auf der Wunschliste, der in einem FCA-Fünf-Jahresplan kolportierte GTV-Nachfolger kam dann aber nie. Zagato scheint mit seiner Giulia SWB aber genau diesen Ansatz aufzugreifen.

Die bereits veröffentlichten Appetithäppchen liefern aber auch noch weitere Infos. Der Zagato tendiert zu einem üppigen Carbon-Einsatz. Die zerklüftete Frontgestaltung dürfte bis auf das traditionelle Scudetto kaum mehr etwas mit dem Gesicht der Giulia zu tun haben. Darüber hinaus zerschneiden verschiedene Be- und Entlüftungsöffnungen Front und Heck.

Potenter Biturbo-V6

Klar ist auch, dass die Giulia SWB Zagato mit dem famosen 2,9-Liter-Biturbo-V6 aus dem Alfa-Regal bestückt sein wird. Der kommt in der größten Ausbaustufe auf 540 PS und 600 Nm Drehmoment. Für den Zagato könnten sogar noch ein paar Pferdchen mehr galoppieren.

Ob die Giulia SWB Zagato ein Einzelstück wird, oder gar als Kleinserie auf den Markt kommt, ist derzeit nicht bekannt. 1963 debütierte die Giulia TZ, die Giulia SWB Zagato würde genau zum 50. Geburtstag des TZ passen.

Fazit

Zagato arbeitet an einer Coupé-Version der Giulia mit verkürztem Radstand. Kommen wird das Modell 2023 und zwar mit dem potenten 2,9-Liter-Biturbo-V6. Ob als Unikat oder Kleinserie ist allerdings nicht bekannt.