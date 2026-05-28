Angriff auf den Fiat Toro: Neuer VW Tukan (2027) für Südamerika

Volkswagen setzt beim neuen Tukan auf die bewährte MQB-Plattform, die auch bei Modellen wie Golf und Tiguan zum Einsatz kommt. Damit basiert zum ersten Mal ein Pick-up der Marke auf der Plattform. Die Konstruktion umfasst eine selbsttragende Karosserie sowie eine starre Hinterachse mit Blattfedern, um sowohl Stabilität als auch eine hohe Ladekapazität zu gewährleisten. Die Ladefläche fällt kompakt aus, was den Fokus des Fahrzeugs auf urbanen und leichten gewerblichen Einsatz richtet.

Für den Antrieb bietet VW zwei Motorisierungen an: einen 1,5-Liter-Turbobenziner mit 48-Volt-Mildhybrid-System und einen kleineren 1,0-Liter-Turbobenziner ohne Elektrifizierung. Der Mildhybrid-Antrieb liefert etwa 150 PS. Beide Varianten sind Flex-Fuel-fähig und können sowohl mit Ethanol als auch Benzin betrieben werden – ein entscheidender Vorteil auf dem brasilianischen Markt.

Fiat Toro: Der Platzhirsch im Vergleich Der Fiat Toro hat sich seit seiner Einführung als beliebtes Modell im Segment der mittelgroßen Pick-ups etabliert. Mit einer robusten Bauweise und einer breiten Palette an Ausstattungsvarianten spricht er sowohl gewerbliche Nutzer als auch Privatkunden an. Auch der Toro ist mit verschiedenen Motorisierungen verfügbar, darunter Diesel-Optionen, die in Brasilien weiterhin stark nachgefragt werden.

Vorteil für den Toro: Seine bereits etablierte Marktpräsenz und das umfangreiche Händlernetz von Fiat in Südamerika.

Marktstrategie von Volkswagen in Südamerika Mit dem Tukan verfolgt VW eine klare Strategie: Die Marke möchte ihre Präsenz im Segment der mittelgroßen Pick-ups stärken und gleichzeitig neue Zielgruppen erschließen. Besonders hervorzuheben ist die Entscheidung, den Tukan ausschließlich in Brasilien und seinen Nachbarländern anzubieten – ein klares Signal für die Fokussierung auf regionale Bedürfnisse.

Die Produktion erfolgt vollständig lokal im Werk São José dos Pinhais, wobei über 75 Prozent der Teile aus Brasilien stammen sollen. Dies stärkt nicht nur die lokale Wirtschaft, sondern reduziert auch Importkosten und ermöglicht wettbewerbsfähige Preise.

Ausstattung und Technik: Moderne Features im Fokus Trotz seiner robusten Bauweise wird der Tukan mit modernen Assistenzsystemen ausgestattet sein. Zu den erwarteten Features gehören ein Frontkollisionswarner mit autonomer Notbremsfunktion sowie ein adaptiver Tempomat (ACC). Diese Technologien sollen vor allem bei den höherwertigen Varianten zum Einsatz kommen.

Ein weiteres Highlight ist das markante Design des Tukans: Die Heckklappe trägt prominent den Modellnamen "Tukan", was dem Fahrzeug eine eigenständige Identität verleiht. Die Dachreling erstreckt sich bogenförmig bis zu den Seitenwänden der Ladefläche – ein Designelement, das Funktionalität mit Ästhetik verbindet.