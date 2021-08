Audi Q5 E-Tron Elektro-SUV als ID.6-Klon für China

Das Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) hat die ersten Fotos von dem Modell im Rahmen der Homologation für den heimischen Markt veröffentlicht. Allerdings hat der Elektro-SUV auf dem Modularen Elektrobaukasten (MEB) weniger mit dem hierzulande bekannten Q5 als vielmehr mit dem VW ID.6 zu tun. Von ihm leiht sich der China-Audi mit drei Sitzreihen die Abmessungen: 4.876 Millimeter Länge bei einem Radstand von 2.965 Millimeter.

Audi Q5 E-Tron mit Allrad und 306 PS

Auch in Sachen Motorisierung orientiert sich der Q5 E-Tron beim ID.6: So wird es zwei Modelle mit Heckantrieb und einem Elektromotor mit 179 (35 E-Tron) und 204 PS (40 E-Tron) geben, das Allrad-Modell leistet 306 PS. Letzteres ist auf den MIIT-Bilder als 50 E-Tron Quattro zu sehen. Alle Audi-Versionen erhalten die große 82-kWh-Batterie, die für 588 Kilometer nach dem chinesischen Verbrauchszyklus gut ist.

Wenngleich Interieur-Bilder noch nicht verfügbar sind, so zeigen die MIIT-Bilder zahlreiche Ausstattungsversionen. Entsprechend gibt es den Q5 E-Tron mit diversen Leichtmetallfelgen, Lackierungen und je nach Ausstattungsversion leicht veränderten Scheinwerfern sowie Außenspiegelkappen.

Rückblick auf die Weltpremieren von Audi in China: Neben dem Audi A6 E-Tron Concept, dem Audi Q5L und dem Audi A7L wurde noch ein weiterer SUV als Studie gezeigt. Während die drei Erstgenannten mit mehr oder wenig viel Tamtam enthüllt worden sind, fristete der Audi-SUV nicht nur auf dem Audi-Stand ein Schattendasein. Auch in der Pressemitteilung der Ingolstädter war lapidar zu lesen, es handle sich um "eine noch in Tarnfolie gehüllte SUV-Studie mit dem Namen Audi Concept Shanghai".

Elektro-SUV kommt 2022

Entsprechend dünn war auch die Infolage. Auf den ersten Bildern erkannten wir im bekannten E-Tron-Tarnfolien-Kleid einen SUV von der ungefähren Größe eines Q7. Der Viertürer ließ in der Seitenansicht Bügelgriffe an den vier Türen erkennen, verfügte über einen großen Dachkantenspoiler sowie eine steil stehende Heckklappe. Schmale Leuchtenschlitze ragten weit in die Kotflügel hinein und schienen über ein schmales Leuchtenband miteinander verbunden zu sein. Die Front war geprägt von schmalen LED-Scheinwerfern, einem geschlossenen Grill und einer konturierten Motorhaube. Auf der Messe-Präsentation von Audi wurde das Modell als Audis "erster Premium-Elektro-SUV" von Joint-Venture-Partner SAIC bezeichnet.

Umfrage 1872 Mal abgestimmt Würde ein E-Tron-SUV Sie interessieren? Klar, immer her damit! Geht weg mit SUV! mehr lesen

Fazit

Audi legt zusammen mit Partner SAIC einen rein elektrischen SUV von der Größe eines ID.6 auf. Das Modell ist ausschließlich dem chinesischen Markt vorbehalten und geht dort 2022 an den Start.