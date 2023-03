Erlkönig Audi Q8 und SQ8 Fettes Facelift für die fetten SUV

In diesem Artikel: Exterieur

Interieur

Technik

Preise

Hintergrund

Konkurrenz

Fazit

Gegen Ende 2023 präsentiert Audi die Faceliftmodelle dann für den Jahrgang 2024. Hier alle Infos.

Die Tarnung gibt vor, an welchen Stellen Audi den Q8 und den SQ8 überarbeiten wird. Front, Heck und Schweller sind mit Tarnfolie überzogen. An der Front erhält der Grill ein neues Innenleben, die Lufteinlässe in der Schürze sind ebenfalls neu gezeichnet, sie fallen dreieckiger aus. Auch die Scheinwerfereinheiten erhalten ein neues Innenleben. Im Schwellerbereich gibt es ein Update, hier zeigt sich ein etwas expressiverer Look. Am Heck warten beide SUV mit neu gestalteten Leuchten sowie einem neuen Diffusor auf. Auch die Schürze modifiziert Audi und könnte ebenfalls die Lichtleiste zwischen den Leuchten erneuern.

Mit dem Facelift wird Audi innen neue Polsterstoffe und -Designs anbieten, vermutlich werden die Ausstattungsinhalte neu zusammengestellt. Das Infotainmentsystem sowie die Fahrerassistenzsysteme erhalten ein Update.

Wir erwarten, dass die Antriebsstränge in Sachen Leistung etwas zulegen und beim Verbrauch und damit bei den Emissionen reduziert werden. Aktuell bietet Audi den Q8 als 55 TFSI mit dem Dreiliter-Reihensechszylinder-Benziner mit 340 PS an. Auf der Dieselseite gibt es den 3,0-Liter-Reihensechszylinder mit 231 beziehungsweise 286 PS als 45 TDI und 50 TDI. Als Plug-in-Hybrid hat Audi im Portfolio den 55 TFSI e mit 381 PS sowie den 60 TFSI e mit 462 PS. Der SQ8 kommt mit seinem Vierliter-V8 auf 507 PS, im RS leistet das Aggregat 600 PS.

Auch mit dem Facelift bauen der Q8 und seine Derivate weiterhin auf dem Modularen Längsbaukasten (MLB) auf.

Mit dem Facelift passt Audi sicher auch die Preisstruktur an. Aktuell kostet das Basismodell knapp unter 80.000 Euro, der RS liegt bei deutlich über 130.000 Euro.

Seit 2018 hat Audi den Q8 im Programm, der intern als 4M geführt wird. Das Crossovermodell rollt im slowakischen Bratislava vom Band und teilt sich die Plattform mit den Konzern-Modellen VW Touareg, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga und Lamborghini Urus. Auch der Audi Q7, dessen Facelift wir ebenfalls schon erwischt haben, baut auf der MLB-Plattform auf, allerdings ist der Q8 um rund 40 Millimeter niedriger. 2019 brachte Audi dann die Top-Versionen SQ8 und RS Q8 an den Start.

Erst unlängst hatte Audi seinen elektrischen SUV-Modellen E-Tron und E-Tron Sportback eine Modellpflege verpasst. Die firmieren mit dem Facelift mit dem Zusatz Q8. Dazu gesellt sich die Top-Version SQ8 E-Tron.

Konkurrenten für den Q8 sind Mercedes GLE Coupé und BMW X6, aber auch Range Rover Sport.

Audi überarbeitet zur Mitte des Produktlebens den Q8 sowie die Top-Modelle SQ8 und RS Q8. Ab Ende 2023 kommen die Modelle dann als 2024er-Ausgaben auf den Markt. Optisch und technisch werden die SUV jedoch nur sanft weiterentwickelt.