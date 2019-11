Bentley Bentayga Erlkönig Facelift-Version kommt 2020

Die Konkurrenz im High-End-Luxus-Segment bei den SUV wächst. Rolls-Royce hat den Cullinan am Start, Aston Martin bringt den DBX und Mercedes hat aktuell die Maybach-Variante des GLS vorgestellt. Da wird es für Bentley Zeit, den Bentayga zur Mitte seines Modellzyklus' wieder aufzufrischen.

Neue Leuchten an Front und Heck

Wie der jetzt bei Wintertestfahrten im hohen Norden erwischte Erlkönig des Bentley Bentayga zeigt, erfährt der Luxus-SUV vor allem an Front und Heck Änderungen. Der Rest der Karosserie bleibt offensichtlich unangetastet. An der Front erwarten wir zwar weiter ein Vier-Augen-Gesicht – aber eines, das sich am Look des Bentley Flying Spur orientiert. Dazu gibt es neu gestaltete Lufteinlässe und eine angepasste Schürze. Die großflächige Tarnung am Heck verbirgt neu gezeichnete Rückleuchten, die vermutlich schlanker daherkommen und dem Heck so mehr Dynamik einhauchen.

Stefan Baldauf

Im Innenraum wird der überarbeitete Bentayga neue Displays und ein aufgefrischtes Infotainmentsystem mitbringen. Zudem dürfte der Bentayga mit allen neuen Assistenzsystem aufgerüstet werden.

Auf der Antriebsseite ist davon auszugehen, dass alle Aggregate, vom W12 über den V6-Hybrid bis hin zum Biturbo-V8, erhalten bleiben, aber auf den aktuellsten Stand gebracht werden. Ein Comeback des V8-Turbodiesel ist nicht zu erwarten, auch wenn der in anderen Konzernmodellen neue Höhen erreicht.