Bentley Continental GTC als Crewe-Car: Besonderer Lack zum besonderen Anlass

Bereits acht Jahrzehnte hat der 1919 gegründete britische Luxusautobauer Bentley seinen Hauptsitz in Crewe. Seit der erste Bentley 1946 die Produktionslinie in der Pyms Lane verließ, fertigen Generationen von Mitarbeitern die begehrten Luxuswagen in Handarbeit. Ursprünglich wurde der Standort 1938 für die Produktion der legendären Rolls-Royce-Merlin-Flugmotoren errichtet, mittlerweile beherbergt das Werk in Crewe die Fahrzeugfertigung von Bentley.

Supernova neu abgemischt Zum Jubiläum durfte wieder einmal die Spezialabteilung Mulliner ran. Auf Basis eines Bentley Continental GTC wurde ein exklusives Unikat mit einer speziellen Lackierung und besonderen Ausstattungsdetails aufgebaut. Die exklusive Lackierung in Supernova Purple Ombre, die eigens für diesen Anlass entwickelt wurde, verleiht dem Exterieur einen nahtlosen Übergang von Supernova Purple zu Supernova Purple Dark. Ergänzt wird das Design durch eine exklusive "80"-Seitengrafik mit umgekehrtem Ombré-Effekt.

Das 80er-Thema setzt sich in den kontrastierenden Leichtmetallfelgen und im handgefertigten, mit zweifarbigem Leder ausgeschlagenen Innenraum fort. Dort zeigen gestickte "80"-Kopfstützen und eine exklusive Airbrush-Grafik an der Armaturentafel das Designstudio und zelebrieren gleichzeitig acht Jahrzehnte Bentley-Automobilproduktion in Crewe.

Präsentiert wurde das Unikat im Rahmen der 90-Jahr-Feier des Bentley Drivers Club, die am Standort Crewe zelebriert wurde. Was aus dem Einzelstück wird, lässt Bentley offen. Die neue Sonderfarbe dürfte sich aber bald auch in der Auswahl für alle Bentley-Kunden wiederfinden.