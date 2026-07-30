Vergleich Dacia Sandero Stepway Hybrid vs. Renault Clio Hybrid: Welcher Hybrid passt zu Ihnen?

Mit dem neuen Sandero Stepway Hybrid 155 bringt Dacia erstmals einen Vollhybrid in sein Crossover-Modell. Technisch ist die Neuheit eng mit dem Renault Clio Full Hybrid E-Tech 160 verwandt. Beide Modelle basieren auf der CMF-B-Plattform (Common Module Family B) der Renault Group und nutzen ein Multi-Mode-Automatikgetriebe sowie einen Hybridantrieb mit einer Systemleistung von 116 kW (158 PS). Trotz der nahezu identischen Antriebstechnik verfolgen beide Fahrzeuge unterschiedliche Konzepte. Während Renault den Clio stärker in Richtung Komfort und Technik positioniert, setzt Dacia traditionell auf ein möglichst günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis.