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Kleinwagen

Vergleich Dacia Sandero Stepway Hybrid vs. Renault Clio Hybrid: Welcher Hybrid passt zu Ihnen?

Dacia Sandero Stepway Hybrid 155 vs. Renault Clio
Welcher Hybrid passt zu Ihnen?

Renault Clio und Dacia Sandero Stepway nutzen dieselbe Hybridtechnik. Doch Ausstattung, Komfort und Preis unterscheiden sich deutlich. Hier finden Sie den Vergleich für Ihre Kaufentscheidung.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 30.07.2026
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07/2026 Vergleich Renault Clio Dacia Sandero Stepway
Foto: Dacia/Renault/KI-generiertes Bild

Mit dem neuen Sandero Stepway Hybrid 155 bringt Dacia erstmals einen Vollhybrid in sein Crossover-Modell. Technisch ist die Neuheit eng mit dem Renault Clio Full Hybrid E-Tech 160 verwandt. Beide Modelle basieren auf der CMF-B-Plattform (Common Module Family B) der Renault Group und nutzen ein Multi-Mode-Automatikgetriebe sowie einen Hybridantrieb mit einer Systemleistung von 116 kW (158 PS). Trotz der nahezu identischen Antriebstechnik verfolgen beide Fahrzeuge unterschiedliche Konzepte. Während Renault den Clio stärker in Richtung Komfort und Technik positioniert, setzt Dacia traditionell auf ein möglichst günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis.

Preis und Ausstattung

Der deutlichste Unterschied zeigt sich beim Kaufpreis. Der Renault Clio Full ...