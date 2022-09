Bentley Flying Spur Speed An die Spitze des Angebots

Die Speed-Version markiert bei Bentley immer die leistungsstärkste Version eines Modells im regulären Angebot. Beim neuen Flying Spur hatte diese noch gefehlt – bis jetzt. Der neue Flying Spur Speed ist zudem eines der letzten Modelle der Briten, die noch den legendären W12-Motor unter der Haube tragen dürfen, erklärt Bentley.

W12-Upgrade auf 635 PS

Der normale Flying Spur mit W12-Motor wurde bereits im Mai 2022 eingestellt. Die Kombination W12 und Flying Spur war seit dem nur in der Mulliner-Variante zu haben. Jetzt kommt der W12 in der sportlich ausgelegten Speed-Variante zurück. Der neue Flying Spur Speed positioniert sich über dem S-Modell und bringt zur Rechtfertigung dieser Platzierung zusätzlich 85 PS und 130 Nm Drehmoment mit. In Summe stehen dem sportlich orientierten Fahrer so 635 PS und 900 Nm zum Abruf bereit. Genug, um den Luxusliner in 3,8 Sekunden von null auf 100 km/h zu beschleunigen. Die Höchstgeschwindigkeit stellt sich bei 333 km/h ein. Die Konfiguration der ZF-Achtgang-Doppelkupplungsschaltung adaptiert Bentley aus dem Continental GT. Die wählbaren Fahrmodi Comfort und Sport variieren die Antriebsmomentverteilung des Allradantriebs auf beide Achsen. Die Allradlenkung sorgt für ein trotz der Größe agiles Handling, die aktive Wankstabilisierung für weniger Kurvenneigung. Ebenfalls vom Continental GT übernommen werden die 420er-Stahlbremsscheiben an der Vorderachse in Kombination mit roten Bremssätteln. Schwarz gehaltene Sättel kosten Aufpreis.

Etwas Carbon, etwas schwarz

Für den dezent sportlichen Look sorgen in Handarbeit gefertigte Anbauteile aus Carbon. Die Frontschürze erhält einen Splitter, die Seitenschweller Einlagen mit Bentley-Logo, die Heckschürze einen Diffusoransatz und der Heckdeckel eine Spoilerlippe. Die zusätzliche Blackline-Spezifikation taucht alle sonst glänzenden Karosserieanbauteile in Schwarz. Dazu zählen unter anderem der Grill samt Gitter, die Seitenfenstereinfassungen, Türgriffe, Scheinwerfereinfassungen oder auch die Auspuffendrohre. Abgerundet wird der Speed-Look durch speziell gezeichnete 22-Zoll-Leichtmetallfelgen, die in verschiedenen Finish zu haben sind.

Den Innenraum, für dessen Ausgestaltung 15 verschiedene Farben zur Wahl stehen, wertet Bentley mit Sportpedalen, neuen Grafiken für die Instrumente, verschiedenen Speed-Schriftzügen und neuen Einstiegsleisten auf. Zu haben ist der Bentley Flying Spur Speed ab sofort. Preise nennen die Briten allerdings nicht.

Fazit

Bentley krönt die Flying Spur-Familie mit dem Speed. Dessen W12 wurde auf 635 PS leistungsgesteigert. Das Gesamtpaket wendet sich an den sportlich orientierten Selbstfahrer mit dicker Brieftasche.