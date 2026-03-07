BMW 7er Facelift: Kommt der V8 zurück?

Luxusklasse und V8- oder gar V12-Motoren gehörten lange Zeit unzertrennbar zusammen. BMW hatte allerdings entsprechende Motoren im neuen 7er (G70) mit dessen Einführung 2022 gestrichen. Einzige Ausnahmen: im 760i xDrive für die USA und in der Panzerversion des neuen 7ers wird weiter der bekannte, mild hybridisierte 4,4-Liter-Biturbo-V8 mit 544 PS und maximal 750 Nm verbaut.

In Europa ist der aktuelle 7er (G70) ausschließlich rein elektrisch oder mit hybridisierten Reihensechszylindermotoren zu haben. Die bieten im 750e xDrive mit 489 PS und im M760e xDrive mit 571 PS zwar für die Oberklasse ausreichend Leistung, aber für viele Kunden eben nicht ausreichend Prestige.

Der V8 ist schon fit für Euro 7 Jetzt mehren sich die Gerüchte, dass die BMW-Verantwortlichen hier zum Facelift des 7ers eine Strategiewende einleiten. Kolportiert wird, dass der V8-Antrieb auch in Europa im 7er wieder ins Angebot rückt. Denkbar wäre dabei der Einsatz des gerade erst im XM und M5 auf Euro 7 getrimmten V8-Hybridantriebs. Als reiner Verbrenner leistet der 4,4-Liter-Achtzylinder in diesen Modellen jetzt 544 PS, in Kombination mit dem M-Hybrid-System 727 PS (M5) respektive 748 PS (XM). Möglicherweise wird der Euro 7-V8 auch mit einem 48-Volt-System zu einem Mildhybrid kombiniert.

V8 exklusiv für Alpina? Ein entsprechendes V8-Modell dürfte dann den bisherigen Top-PHEV im M760e xDrive ablösen. Weitere Gerüchte ordnen das V8-Comeback im 7er dem zum Jahresbeginn von BMW übernommenen Alpina-Label zu. Denkbar wäre in diesem Szenario eine Neuauflage des Alpina B7, der mit einem V8-Motor eine gewisse Exklusivität genießen würde und so das neue Premium-Label deutlich vom 7er-Serienmodell abgrenzen könnte. Ein weiteres Einsatzgebiet für den neuen V8 bilden der X5 und der X6, die in der Version M60i V8 xDrive aktuell mit einem bereits mild hybridisierten, 530 PS und 750 Nm starken 4,4-Liter-Biturbo-V8 bestückt sind.