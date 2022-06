BMW Einsatzfahrzeuge X1, X3 und Co als Blaulicht-Truppe

BMW hat auf der Interschutz in Hannover, der Weltleitmesse für die Rettungs- und Brandschutzbranche, seine neuesten Einsatzfahrzeuge vorgestellt. Neben verschiedenen Autos wurden auch zwei Zweiräder für den Feuerwehreinsatz präsentiert.

X3 mit vielen Talenten

BMW Der SUV X3 als Notarzt-Einsatzfahrzeug.

Als Einsatzfahrzeug für die Feuerwehr steht der BMW X3 im Rampenlicht. Zur Ausstattung zählen neben einer typisch roten Lackierung unter anderem eine Signalfolierung, Feuerwehrschriftzüge, eine Sondersignalanlage montiert an der Dachreling sowie zwei blaue Front- und vier Heckblitzer. Zum Ausstattungsumfang gehören zudem eine Digitalfunkvorrüstung, eine Zusatzbatterie inklusive Ladegerät sowie zwei Steckdosen und zwei Feuerlöscher, die mit jeweils einem 1 kg und 6 kg Feuerlöscher im Kofferraum verstaut werden. Weil auch Einsatzfahrzeuge vor Langfingern nicht gefeit sind, verfügt der X3 über eine Motorweiterlaufschaltung mit Diebstahlschutz zur Sicherung des Fahrzeuges.

BMW hält den X3 aber auch tauglich für den Notarzteinsatz. In dieser Konfiguration verfügt der SUV über eine Tonfolgeanlage und eine Sondersignalanlage, montiert auf der Dachreling. Das Fahrzeug ist mit autarken Frontblitzern, Kreuzungs­blitzern und Spiegelblitzern ausgestattet. Hinzu kommen auch hier eine entsprechende Spezialfolienbeklebung und Schriftzüge.

X1 für den Einsatzleiter

BMW Geh zur Feuerwehr und fahr BMW X1.

Eine Rolle als schneller und wendiger Kommandowagen bei Feuerwehreinsätzen denkt BMW dem neuen X1 zu. Ein sichtbares Merkmal ist die feuerrote Beklebung des Fahrzeuges mit weißem Schriftzug der Feuerwehr. Zusätzlich sorgen der Powerblitz, die zwei Frontblitzer in der Niere, die beiden blauen Blitzleuchten in der Heckklappe und die LED-Scheinwerfer für erhöhte Sichtbarkeit. Damit der X1 im Einsatz nicht all zu sehr leidet, trägt er Lackschutzfolien am Stoßfänger hinten und an der B-Säule.

Die erweiterten Anforderungen an das Bordnetz durch zahlreiche Verbraucher deckt eine Zusatzbatterie mit eigenem Ladegerät ab. Am Stoßfänger hinten links ist eine Steckdose mit einer 230V-Einspeisung verbaut. Zusätzlich sind ein Feuerlöscher (1 kg) am Sitz vorne und ein Feuerlöscher (2 kg) im Gepäckraum angebracht. In Verbindung mit dem Behördensteuersystem können über das Schaltzentrum des Einsatzfahrzeuges der Funk, das Blaulicht und das Martinshorn gesteuert werden.

Zweiräder für Stadt und Offroad

BMW Enduro und Elektroroller für die Feuerwehr.

Ebenfalls auf den Feuerwehreinsatz optimiert zeigen sich die beiden BMW-Zweiradkonzepte. Die Sonderversion BMW F 850 GS-P auf Basis der 850er Enduro ist für die Erkundung von Einsatzgebieten sowie Anfahrtswegen bei Bränden auf und abseits befestigter Straßen vorgesehen. Der elektrische Scooter BMW CE 04-P mit Sonderbeklebung soll sich im Einsatz im urbanen Feuerwehrumfeld bewähren. In der Sonderausstattung für Behörden sind neben der auch hier obligatorischen Signalfolierung Features wie das hohe Windschild, der Emergency-Call und ein Schnellladegerät standardmäßig enthalten. Dazu kommen ein Koffer auf dem Heck sowie eine hoch aufragende blaue Signalleuchte.

Zur Sonderausstattung der 90 PS starken 850er Enduro gehören eine eine Motorweiterlaufschaltung, eine integrierte Navigation und eine Kommunikationsmöglichkeit über GSM. Der vorbereitete Digitalfunk kann per Bluetooth direkt mit einem BMW-Systemhelm gekoppelt und mit Lenkerbedienelementen gesteuert werden. Zur optischen Ausstattung des Motorrads zählen neben der Folierung im Design der Feuerwehr die LED-Arbeitsleuchten in der LED-Rundumkennleuchte, wobei die LED-Beleuchtung jeweils für den Einsatz angepasst wird. Stauraum für einsatzspezifische Ausstattungen bieten der Funkkasten auf dem Soziusplatz sowie die beiden seitlichen Koffer.

Umfrage Finden Sie es richtig, dass bei uns der Fahrer des Einsatzfahrzeugs für Schäden haftet? 265 Mal abgestimmt Nein! Im Zweifel ist der Einsatz viel wichtiger! Ja! Ein Notfalleinsatz entschuldigt nicht alles! mehr lesen

Fazit

Feuerwehren und Notärzte brauchen zwar keine speziellen Autos, dafür aber ganz speziell ausgerüstete Fahrzeuge. BMW reichert sein Angebot an Einsatzfahrzeugen um den X1, den X3 sowie die Zweiradmodelle CE 04 und F 850 GS an.