BMW M2 Coupé RR Edition: Motorrad als Seelenverwandtschaft

BMW ist auf dem südafrikanischen Markt mit seinen Autos und auch mit seinen Motorrädern überaus erfolgreich unterwegs. Diesen Doppel-Erfolg feiern die Bayer mit sogenannten Twin Editions, von denen jetzt die erste Paarung aufgelegt wurde.

Die erste Kombination bringt zwei M-Modelle zusammen. Aus dem Autolager tritt das M2 Coupé an. Die Zweiradabteilung steuert die beiden Superbike-Varianten S 1000 RR und M 1000 RR bei. Daraus entstehen das BMW M2 Coupé RR Edition sowie die BMW S 1000 RR M2 Edition respektive die BMW M 1000 RR M2 Edition. Von beiden Modellen werden jeweils nur zehn Exemplare ausschließlich für den südafrikanischen Markt aufgelegt.

Zu viel Schwarz kommt etwas Rot Alle Edition-Modelle tragen eine schwarze Lackierung im Farbton Black Storm Metallic mit markanten roten Akzenten sowie ein unverwechselbares BMW M Branding. Das M2 Coupé wertet ein M Performance Fahrwerk mit 20 Millimeter Tieferlegung und roten Fahrwerksfedern auf. Hinzu kommen M Performance Räder in der Ausführung Jet Black, die auf der Vorderachse 20 Zoll Durchmesser und auf der Hinterachse in 21 Zoll ausgeführt sind.

Die Aerodynamik wird durch schwarz lackierte Splitter an Front und Heck mit roten Einlegern optimiert. Am Heck zieren zwei Spoiler das BMW M2 Coupé RR Edition: ein schwarz lackierter Dachspoiler sowie ein durchströmter Heckspoiler, ebenfalls in Schwarz gehalten und mit einem roten Akzentstreifen versehen. Speziell für diese Edition wurde eine maßgeschneiderte Akrapovic-Abgasanlage entwickelt.

Im Innenraum präsentieren sich die Sitze in Schwarz, akzentuiert durch rote Seitenwangen und rote Kontrastnähte – inspiriert von der roten Mittenmarkierung am Lenkrad in der 12-Uhr-Position sowie den beiden M-Tasten zur Auswahl individuell konfigurierter Fahrzeug-Setups. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal aller RR Editions ist das serienmäßige Schiebedach, das exklusiv dieser Edition vorbehalten ist.

Die Motorrad-Editionsmodelle zeigen sich, wo möglich, ähnlich akzentuiert. So gibt es auch hier zahlreiche rote Akzente, eine Akrapovic-Abgasanlage.

5 x Handschalter, 5 x Automatik In den Handel kommen die Sondermodelle im vierten Quartal. Vom M2 Coupé werden dann fünf Einheiten mit Sechsgang-Schaltgetriebe und fünf Einheiten mit Achtgang-Automatik angeboten. Preise will BMW erst zum Marktstart nennen.