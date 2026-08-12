BMW M2 CS Edition Edge: BMW baut exklusiven Nippon-Racer

Der BMW M2 hat weltweit als sportliches Kompaktmodell seine Fans – ganz besonders in der noch schärferen Variante als CS, die weltweit eigentlich bereits als ausverkauft gilt. Genau die legt BMW jetzt nochmal auf und schärft sie noch weiter nach.

Zusätzliche M Performance-Teile An die BMW M2 CS Edition Edge wandern so neue M Performance-Lufteinlassblenden für die Bremsenkühlluftschächte in der Frontschürze sowie eine neue M Performance-Heckschürze aus Kohlefaserlaminat. Der ebenfalls aus Carbon geformte M Performance-Heckdiffusor rahmt die M Performance-Vierrohr-Abgasanlage standesgemäß ein. Selbst die neue Motorabdeckung, ebenfalls aus dem M Performance-Portfolio, trägt offen ihre Carbon-Bauweise in Kombination mit den BMW-Motorsportfarben zur Schau.

Zur weiteren Ausstattung zählen M-Leichtmetallräder vom Typ Sternspeiche 827M im Farbton Goldbronze, die auf der Vorderachse in 19 und hinten in 20 Zoll montiert werden. Die Bremssättel der Carbon-Keramik-Bremsanlage dahinter sind rot lackiert. Der Frontspoiler hüllt sich in Mattschwarz, auf dem Heckdeckel sitzt eine Carbon-Spoilerlippe.

Nachjustiert wurde das Sondermodell auch im Innenraum. Hier setzt der Edge zusätzlich auf eine exklusive Edge-Plakette, die die fortlaufende Seriennummer ausweist.

Limitierte Auflage, nur ein Markt Gebaut werden vom BMW M2 CS nämlich nur 40 Exemplare. 20 davon treten in der Außenlackierung M Brooklyn Grey Metallic an, die anderen 20 Fahrzeuge tragen ein Lackkleid in Black Sapphire Metallic. Angeboten wird BMW M2 CS Edition Edge exklusiv auf dem japanischen Markt und dementsprechend nur als Rechtslenker. Bestellbar ist das Sondermodell dort ab sofort. Der Grundpreis in Japan liegt bei umgerechnet rund 90.500 Euro.

In Deutschland ist der BMW M2 CS, der Produktions-seitig limitiert war, schon gar nicht mehr bestellbar. Hier lag der Grundpreis bei der Markteinführung im Spätsommer 2025 bei 115.000 Euro.