BMW X5 M Neue Klasse: Der V8-Antrieb im Top-SUV bleibt erhalten

BMW setzt beim neuen X5 auf eine große Antriebsvielfalt. Die bietet aktuell hybridisierte Diesel und Benziner sowie PHEV-Varianten und ein reines Elektromodell. Den Verbrenneranteil übernehmen dabei immer die bewährten Dreiliter-Reihensechszylinder mit Turboaufladung. Das Leistungsspektrum reicht von 313 PS und 650 Nm im Basisdiesel bis hin zu 612 PS und 800 Nm im X5 M60e – dem aktuellen Top-Benziner.

Gekrönt wird der Neue Klasse X5 später noch von einem echten M-Modell – dem X5 M . Dessen Antriebskonzept wurde zwar bislang noch nicht offiziell kommuniziert, allerdings hat der Autobauer gegenüber dem US-Magazin Car and Driver im Rahmen der US-Präsentation des X5 in Spartanburg bestätigt, dass auch der neue X5 M wieder einen V8-Antrieb erhält.

Aus Mildhybrid wird PHEV In der gerade abgelösten Modellgeneration setzte die M GmbH auf den bewährten 4,4-Liter-Biturbo-V8, der es in Kombination mit einer milden Hybridisierung auf 625 PS und 750 Nm Drehmoment gebracht hat. Die Elektrifizierung umfasst einen 48-Volt-Startergenerator, der lediglich 12 PS zur Gesamtleistung beisteuert. Der Allradler realisierte damit eine Spurtzeit von 3,9 Sekunden und erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h – mit M Driver's Package waren es sogar 290 km/h.

Der V8 wird auch im Neue Klasse X5 M weiterleben, aber voraussichtlich als Teil einer PHEV-Konfiguration, wie man sie schon aus dem BMW M5 oder auch dem XM kennt. Im 5er kommt der PHEV-V8 auf 727 PS und 1.000 Nm, im XM stehen sogar bis zu 748 PS und ebenfalls 1.000 Nm bereit. In beiden Fällen wäre ein adäquater Leistungsabstand zum X5 M60e gegeben.

Kommen dürfte der BMW X5 M allerdings erst 2027.