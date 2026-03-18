BMW M5 (2026) und Euro 7: Warum der V8 deutlich an Leistung verliert

Die Euro-7-Abgasnorm setzt neue Maßstäbe für die Emissionskontrolle. Hersteller müssen sicherstellen, dass Fahrzeuge in allen Betriebszuständen strenge Grenzwerte einhalten. Dies betrifft insbesondere Stickoxide und Feinstaub. Für den BMW M5 bedeutet dies eine grundlegende Überarbeitung des Antriebsstrangs.

Der Miller-Zyklus im Detail Der Miller-Zyklus ist ein innovatives Verbrennungsverfahren, das durch eine veränderte Ventilsteuerung die Verbrennungstemperatur senkt. Beim BMW M5 schließt das Einlassventil früher, wodurch weniger Luft in den Zylinder gelangt. Dies reduziert die Verdichtungstemperatur und damit die Stickoxid-Emissionen. Gleichzeitig wird die Effizienz gesteigert, da mehr Energie in mechanische Arbeit umgewandelt wird.

Auswirkungen auf den V8-Motor Der V8-Biturbo des BMW M5 verliert durch die Umstellung auf den Miller-Zyklus 41 PS und leistet künftig 544 PS. Dieser Leistungsverlust wird jedoch durch den Elektromotor des Plug-in-Hybridsystems kompensiert, der stärker angesteuert wird. Die Systemleistung bleibt somit bei beeindruckenden 727 PS.

Vorteile und Herausforderungen des Miller-Zyklus Der Miller-Zyklus bietet zahlreiche Vorteile, darunter eine höhere Effizienz und geringere Emissionen. Allerdings erfordert er auch leistungsstarke Turbolader und eine komplexe Motorsteuerung, um den Leistungsverlust auszugleichen. Zudem kann es bei hohen Drehzahlen zu Einschränkungen kommen.

Vergleich mit anderen Modellen Im Vergleich zu anderen Fahrzeugen seiner Klasse zeigt der BMW M5 trotz der Anpassungen eine beeindruckende Performance. Die Kombination aus V8-Motor und Elektromotor ermöglicht eine außergewöhnliche Beschleunigung und Fahrdynamik, die den M5 weiterhin an der Spitze seiner Klasse hält.