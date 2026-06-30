Neuer BMW X5/iX5: Sumo-SUV kann 5 Antriebsarten und darf fast 3,5 Tonnen wiegen

Bereits 1999 stieg BMW mit dem ersten X5 ins Premium-SUV-Segment ein. 2026 legen die Bayern die fünfte Modellgeneration auf. Die kommt erstmals auch als optisch weitestgehend identischer iX5 mit batterieelektrischem Antrieb. Anders als beim kleineren SUV-Pärchen X3/iX3 setzt BMW beim neuen iX5 nicht auf die Electric-Only-Antriebsplattform der Neuen Klasse. Stattdessen stehen X5 und iX5 beide auf der umfangreich modernisierten Verbrenner-Architektur CLAR (Cluster Architecture), die schon länger mild hybridisierte Benziner und Diesel sowie Plug-in-Hybridantriebe beherrscht. Für den iX5 hat BMW ihr eine Neue-Klasse-Batterie aus den größeren Rundzellen an den Fahrzeugboden angepasst und die Neue-Klasse-Antriebe, Elektronik und Interieurkonzept implantiert. Und, um der Antriebsvielfalt die Krone aufzusetzen, haben die Münchner Wasserstofftanks entwickelt, von denen sieben alternativ ins Batteriegehäuse passen. Maximal 7 Kilogramm Wasserstoff darin sollen im iX5 Hydrogen (ab 2028) für 750 km WLTP-Reichweite genügen. Beim Design folgt der Neue allerdings klar den Vorgaben der Neue Klasse-Philosophie. Sprich: Der neue X5 ist optisch klar ein großer Bruder des iX3. Die Ähnlichkeit zwischen iX5 und X5 wird allerdings deutlich größer als bei der kleineren Baureihe.

Noch größer und noch schwerer Seinen Premium-Anspruch unterstreicht der neue BMW X5 mit weiterem Wachstum. In der Länge legt er seinem Vorgänger gegenüber um gut 6 Zentimeter auf 4,99 Meter zu. In der Breite unterbietet er diesen um 4 Millimeter, kommt aber dennoch auf volle zwei Meter. Die Höhe reduziert sich um 7 Millimeter auf rund 1,75 Meter. Dafür legt der Radstand um satte 6 Zentimeter auf 3.035 Millimeter zu – ein Zeichen, dass unter den neuen Hut auch die riesige Batterie passen muss. Ein weiteres: Der cW-Wert von durchschnittlichen 0,28 ist ein ganzes Stück von den hervorragenden 0,24 des iX3 entfernt.

Die Mächtigkeit schlägt auch beim Gewicht durch. Der Basisbenziner bringt leer bereits 2,3 Tonnen auf die Waage, der Diesel liegt 60 Kilogramm darüber, die Hybrid-Versionen kommen auf rund 2,6 Tonnen, und der elektrische iX5 liegt schon über 2,8 Tonnen. Dennoch erlaubt BMW Zuladungen zwischen 670 und 770 Kilogramm. Sowohl beim Leergewicht als auch bei der Zuladung übertrifft die neue X5-Generation den Vorgänger. Der elektrische iX5 60 xDrive bleibt beim zulässigen Gesamtgewicht nur knapp unter der führerscheinrelevanten 3,5-Tonnen-Grenze: 3.495 kg stehen im Datenblatt.

Optisch wie ein großer iX3 Darum herum hat BMW ein Design im Neue-Klasse-Stil des iX3 gezeichnet. Die Front setzt wie bei diesem auf eine beleuchtete Niere. Die flankierenden, adaptiven LED-Scheinwerfer kennzeichnen Leuchten im X-Design. Das gilt für die Tagfahrleuchten, das Abblendlicht und die Blinker. Als Abgrenzung zum iX3 trägt der X5 neu gezeichnete Lufteinlässe in der Schürze und die Tagfahrlicht-LEDs, die eine X-Grafik bilden. An den Flanken zeigen sich die Schwellerbereiche etwas stärker konturiert. Ein Alleinstellungsmerkmal sind hingegen die als kleine Winglets auf der Türbrüstung angelegten Türöffner. Hier genügt ein Fingertipp und die Türen öffnen elektrisch. Beim iX3 sind die Griffe noch flächenbündig in der Tür versenkt. Diese Türflügelchen kosten allerdings Aufpreis.

In der Heckansicht grenzt sich der X5 vom kleinen Bruder durch eine neu gestaltete Lichtsignatur sowie, je nach Antriebsvariante, eigenständig gezeichnete Schürze ab. Bei den Felgen können die Kunden verschiedene Designs zwischen 21 und 23 Zoll Durchmesser wählen. Wer es sportlicher mag, kann zu verschiedenen M-Sportpaketen greifen.

Der Innenraum Dass der neue X5 ein Neue-Klasse-Auto ist, zeigt auch der Innenraum deutlich. Zentrales Element ist der 17,9 Zoll große Touchscreen mittig auf der Armaturentafel, der um ein 14,6 Zoll großes Display auf der Beifahrerseite ergänzt werden kann. Ebenfalls mit an Bord sind Panoramic Vision, eine Projektion von Inhalten über die gesamte untere Breite der Windschutzscheibe, und das 3D-Head-up-Display, das ausschließlich den Fahrer mit Informationen versorgt. Für ein perfektes Zusammenspiel sorgt im Hintergrund das Operating System X. Eine sichere Bedienung, auch über das Multifunktionslenkrad, soll die Kombination aus Tasten, Touchfeldern und Sprachsteuerung mit KI-Unterstützung gewährleisten. Für viel Licht sorgt ein optionales Glas-Panoramadach. Neue Dekorflächen aus Materialien wie Schiefer und Glas sowie eine umlaufende Ambientebeleuchtung unterstreichen den Premium-Anspruch ebenso wie serienmäßige, elektrisch einstellbare Sportsitze. In der Mittelkonsole laden Smartphones drahtlos, finden Kaffeebecher eine Heimat und können mobile Endgeräte per USB-C-Anschluss andocken. Die Fondpassagiere steuern ihre Klimaanlage über ein eigenes Touchfeld. Reichlich Platz für Gepäck bietet im als Fünfsitzer ausgelegten SUV der Kofferraum mit einem Ladevolumen von 655 bis 1.850 Liter.

Breites Antriebsangebot Beim Antriebsangebot bietet der neue X5, wie bereits erwähnt, eine extrem große Bandbreite. Diesel-Freunde werden im X5 40d xDrive mit einem 313 PS und 670 Nm starken mild hybridisierten Dreiliter-Reihensechszylinder bedient. In Kombination mit Achtgangautomatik und Allradantrieb geht der X5 in 6,1 Sekunden auf 100 und erreicht maximal 230 km/h. Auf einen ebenfalls mild hybridisierten Reihensechszylinder setzt der X5 40 xDrive. Hier stehen aus drei Litern Hubraum 400 PS und 580 Nm bereit. Automatik und Allrad gehören ebenfalls zum Paket. Etwas fixer als der Selbstzünder spurtet der Benziner in 5,3 Sekunden auf 100 km/h und erreicht maximal 250 km/h.

Wer zumindest zeitweise elektrisch fahren möchte, dem offeriert BMW zwei PHEV-Varianten. Im X5 50e xDrive kommt der Sechszylinder in Kombination mit einem Elektromotor auf 498 PS und 700 Nm. Die Fahrleistungen: 0 – 100 km/h in 5,0 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 242 km/, rein elektrisch sind bis zu 140 km/h und maximal 102 Kilometer drin. Mit einem M zum X5 M60e xDrive geadelt bietet der SUV bis zu 612 PS und 800 Nm. Der Standardspurt erfolgt in 4,5 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 250 km/h. Rein elektrisch sind ebenfalls bis zu 140 km/h, aber nur maximal 98 Kilometer drin. Nachgeladen werden kann die Batterie am 11 kW-Lader.

iX5 mit 141-KWh-Batterie Rein elektrisch erfolgt der Antrieb im iX5 60 xDrive. Zwei E-Maschinen, einer je Achse, sorgen für zusammen 425 kW (578 PS) und 805 Nm Drehmoment. Strom liefert eine netto 141 kWh große Batterie mit neuen Lithium-Ionen-Rundzellen, die Reichweite liegt bei 645 Kilometern. Die 800-Volt-Plattform erlaubt Ladeleistungen von bis zu 460 kW. Von 10 auf 80 Prozent geht es so in 23 Minuten. In zehn Minuten lassen sich bis zu 350 Kilometer Reichweite nachladen. Wird der 22-kW-Lader genutzt, so steht der iX5 7,5 Stunden am Zapfhahn. Per V2L können externe Verbraucher mit bis zu 3,7 kW bedient werden. Durch bidirektionales Laden wird der BMW iX5 zum Zwischenspeicher für zu Hause. Ebenfalls buchbar ist eine V2G-Funktionalität. Von null auf 100 km/h spurtet der elektrische iX5 in 4,6 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit ist auf 210 km/h limitiert.

Eine weitere elektrische Variante, der iX5 Hydrogen, die ihre Energie allerdings aus einer Wasserstoff-Brennstoffzelle zieht, soll später nachgeschoben werden. Hier verspricht BMW neben den Reichweiten von bis zu 750 Kilometern Tankzeiten von nur fünf Minuten. Die Anhängelasten liegen je nach Variante zwischen 2,7 und 3,3 Tonnen. Eine Anhängerstabilisierung sorgt für sicheren Zugbetrieb.

Voll vernetztes Fahrwerk Serienmäßig rollt der neue X5 auf einem Stahlfederfahrwerk mit elektronisch geregelten Dämpfern, optional ist eine adaptive Luftfederung mit Niveauregulierung zu haben. Zu den weiteren Technik-Optionen zählen eine Hinterachslenkung und eine Wankstabilisierung. Natürlich gehört auch eine ganze Armada an Assistenzsystemen zum, teilweise aufpreispflichtigen, Ausstattungspaket sowie eine voll integrierte Antriebs- und Fahrdynamikregelung, die alle Systeme optimal aufeinander abstimmt.

Marktstart und Preise Die Produktion des neuen BMW X5 startet im August 2026 im amerikanischen BMW-Werk in Spartanburg. In Deutschland können die Modelle BMW X5 40 xDrive und BMW X5 40d xDrive ab dem 30. Juni 2026 bestellt werden, wobei Kunden unter elf Standardfarben wählen können. Die Auftragsbücher für die Modelle BMW X5 50e xDrive, BMW X5 M60e xDrive und BMW iX5 60 xDrive öffnen ab dem 08. Oktober 2026. Die Preise starten ab 98.800 Euro für den BMW X5 40 xDrive. Der BMW X5 40d xDrive kostet ab 94.800 Euro. Jeweils 102.800 Euro ruft BMW für die Varianten BMW iX5 60 xDrive und BMW X5 50e xDrive auf. Das Top-Modell BMW X5 M60e xDrive trägt einen Grundpreis von 125.000 Euro. Zum Kunden rollen die Verbrenner ab Ende November 2026, die PHEV-Varianten folgen Anfang 2027.