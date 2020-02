BMW X5 Timeless Edition Alcantara-Sondermodell für Italien

BMW feiert zusammen mit Alcantara den BMW X5. Das Timeless Edition getaufte Sondermodell wird nur in Italien angeboten und ist auf 50 Exemplare limitiert.

Die X-Modelle sind für BMW in Italien echte Bestseller. Um die Bedeutung der SUV zu würdigen, legt BMW jetzt in Zusammenarbeit mit Alcantara ein Sondermodell auf.

Die X5 Timeless Edition basiert auf dem BMW X5 xDrive30d mit dem 265 PS starken Sechszylinder-Turbodiesel. Angereichert wird das Sondermodell mit seitlichen Aluminium-Trittleisten, einem Offroad-Paket und einer höhenverstellbaren Luftfederung.

BMW X5 Timeless Edition: Sondermodell Italien

59 Sek.

Innenraum mit Alcantara ausgeschlagen

Alcantara kommt bei der Neugestaltung des Innenraums zum Tragen. So sind das komplette Armaturenbrett, der Dachhimmel, Teile der Sitzbahnen, die Türtafeln und die Mittelkonsole mit dem Velourskunstleder mit samtiger Oberfläche, teilweise auch in perforierter Variante, bezogen. Auf den Kopfstützen prangen der Schriftzug „Powered by Alcantara“ sowie der Hinweis „Timeless Edition 1/50“ als Merkmal für die Limitierung.

BMW

Neben dem X5 Timeless Edition will BMW Italien noch die Modelle X2 und X4 in entsprechender Alcantara-Ausrüstung nachschieben. Auch hier sollen jeweils nur 50 Exemplare aufgelegt werden.