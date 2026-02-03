Camper für die Rente: 5 Wohnmobil-Tipps für den Unruhestand

Nicht jede Aufbauform und nicht jeder Grundriss eignen sich für längere Reisen, wenn Beweglichkeit, Einstiegshöhen und Bedienbarkeit stärker ins Gewicht fallen.

Entscheidend sind weniger Größe oder Ausstattungsumfang als die praktische Nutzung im Alltag. Grundriss, Innenraumstruktur und Zugang zu zentralen Bereichen bestimmen, ob Reisen entspannt bleibt oder unnötig anstrengend wird. Besonders relevant sind Einstieg, Schlafplatz, Sanitärbereich und eine übersichtliche Technik.

Die 5 wichtigsten Kriterien für Senioren-Wohnmobilen niedriger, sicherer Einstieg außen und innen, möglichst mit breiter Tür und stabiler Trittstufe Schlafplätze ohne Leiter oder Umbauten, idealerweise Einzelbetten mit seitlichem Einstieg barrierearme Innenräume mit breiten Durchgängen und möglichst wenigen Stufen gut erreichbare Küche und Badlösung mit niedrigem Duscheinstieg und ausreichend Bewegungsraum übersichtliche, einfach bedienbare Technik sowie gut zugängliche Tanks und Gasflaschen Fünf Wohnmobile für Ihren Ruhestand Die Kollegen von Promobil (erscheint wie auto motor und sport im gleichen Verlag) haben fünf Wohnmobile gecheckt, die besonders gut für die Reise im Seniorenalter geeignet sind.

Itineo Famili JC 740

Der integrierte Aufbau bietet viel Raumgefühl und eine gute Übersicht vom Fahrerplatz aus. Die höhenverstellbaren Einzelbetten im Heck erleichtern den Einstieg und erlauben eine flexible Nutzung der Heckgarage. Das großzügige Raumbad und die ebene Sitzgruppe vorn unterstützen einen komfortablen Alltag. Das zusätzliche Hubbett erweitert die Nutzungsmöglichkeiten, ohne den Grundriss einzuschränken. Hier zum Test des Itineo Famili JC 740.

Phoenix Maxi Alkoven 7800 RSLX

Der Alkoven richtet sich an Reisende mit hohem Platzbedarf und Fokus auf Langzeitnutzung. Große Betten, ein durchgehender Doppelboden und frostgeschützte Technik prädestinieren das Fahrzeug für den Ganzjahreseinsatz. Die erhöhte Hecksitzgruppe bringt allerdings eine zusätzliche Stufe im Innenraum mit sich. Hier zum Test des Phoenix Maxi Alkoven 7800 RSLX.

Hymer B-Klasse MC T 680

Der teilintegrierte Grundriss kombiniert hochwertige Verarbeitung mit vergleichsweise kompakten Außenmaßen. Einzelbetten im Heck, getrennte Dusche und Toilette sowie ein isolierter Doppelboden erhöhen den Komfort. Die Betten sind stufenbedingt nicht ebenerdig erreichbar. Hier zur Vorstellung des Hymer B-Klasse MC T 680.

Adria Compact DL 60 Years

Der schmale teilintegrierte Van spricht Reisende an, die Wendigkeit und überschaubare Fahrzeugabmessungen bevorzugen. Der Grundriss mit Einzelbetten, flexiblem Bad und großzügiger Sitzgruppe ist funktional, erfordert im Schlafbereich jedoch mehrere Stufen. Hier zum Test des Adria Compact DL 60 Years.

Westfalia Columbus 640 E

Der Campingbus punktet mit Übersichtlichkeit und Alltagstauglichkeit im Straßenverkehr. Zwei Einzelbetten im Heck und ausreichend Stauraum ermöglichen längere Reisen. Der kompakte Innenraum und tiefer angeordnete Küchenelemente verlangen jedoch mehr Beweglichkeit als bei klassischen Wohnmobilen. Hier zum Test des Westfalia Columbus 640 E.