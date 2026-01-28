Caselani 4PE Retro-Kit: Wenn der Piaggio Porter den Affen macht

In Zusammenarbeit mit dem Designer David Obendorfer hat der italienische Karosseriebauer Caselani bereits mehrere Retro-Projekte umgesetzt. Darunter mehrere Citroën-Modelle, die im neuen alten Wellblechlook antreten, sowie eine moderne Interpretation des Fiat-Transporters 616N. Das jetzt vorgestellte 4PE Retro-Kit bringt die legendäre Piaggio Ape und den Kleintransporter Piaggio Porter zusammen.

Der Piaggio Porter NP6 ist nicht ganz so kultig wie die erst unlängst in der Produktion eingestellte Ape, aber auch der Porter kombiniert maximale Transporttauglichkeit mit minimalem Platzbedarf. Leider bleibt dabei das Design eher nutzwertig als herzerwärmend. Hier setzen Caselani und Obendorfer an und verpassen dem nüchtern gestalteten Porter eine neue Front mit Stilelementen, wie sie die Ape geprägt hatten. Als Vorbild diente die Ape P-Serie aus den späten 1970er-Jahren.

Neue Front mit Ape-Zitaten Zum Umbau gehören eine komplett neue Frontmaske und neue Scheinwerfer. Der Grill der neu gezeichneten Front interpretiert den schnabelartigen Vorderradkotflügel der Ape. Die neuen Rundscheinwerfer werden mit Einfassungen eingerahmt, die denen der Ape entsprechen. Auch die Blinker werden hier wie bei der Ape integriert. Die Neugestaltung verleiht dem Porter einen unverwechselbaren Vintage-Charakter, ohne dabei auf die Technologie und Zuverlässigkeit eines modernen Nutzfahrzeugs zu verzichten.

Die Frontmaske selbst wird aus Fiberglas gefertigt, die Beleuchtungselemente stammen von Hella und Giantlight. Abgerundet wird das Kit durch alle zur Montage notwendigen Kleinteile. Der Umbau kann durch Caselani in seinem norditalienischen Werk, oder durch eine Fachwerkstatt erfolgen. Geeignet ist das Kit für alle Versionen des Piaggio Porter NP6 und der elektrischen Variante NPE.

Als Bausatz oder Fertigfahrzeug Das Basis-Kit unlackiert ist in Italien ab 4.600 Euro zu haben. Die Version mit lackierter Frontmaske kostet wenigstens 5.400 Euro. Wer den Umbau seines Porters bei Caselani beauftragt, wird mit 5.800 Euro zur Kasse gebeten. Alternativ kann man bei Caselani aber auch bereits fertig umgerüstete Porter-Modelle als Neufahrzeug bestellen. Hier startet die Preisliste für eine Plattform-Version bei 26.300 Euro. Alle genannten Preise verstehen sich zuzüglich Steuern.