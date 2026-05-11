Caterham Seven 340 Nürburgring: Gemacht für die Grüne Hölle

Der Nürburgring und hier speziell die Nordschleife gilt als eine der anspruchsvollsten Rennstrecken der Welt. Die neue Nürburgring Edition des Caterham Seven soll genau auf die Anforderungen der Grünen Hölle zugeschnitten sein.

Mehr Power nur für die Briten Die Basis für das Nürburgring-Sondermodell bildet der Seven 340 mit seinem 168 PS und 175 Nm starken Zweiliter-Vierzylinder-Ford-Duratec-Saugmotor. Verfügbar ist die Edition mit dem Standard- und dem größeren Large-Chassis. Die Kraftübertragung auf die Hinterräder übernehmen ein manuelles Fünfgang-Getriebe und ein Sperrdifferenzial. Die Höchstgeschwindigkeit des nur 560 Kilogramm leichten Zweisitzers wird mit 209 km/h angegeben. Exklusiv für britische Kunden ist auch die 420er-Version mit einem 210 PS und 203 Nm starken Saugmotor als Basis verfügbar.

Spezial-Fahrwerk und Sonderlack Weil auf dem Ring aber nicht nur Leistung, sondern auch Fahrwerksqualitäten zählen, hat Caterham hier entsprechend nachgelegt. Neu abgestimmte Bilstein-Dämpfer sollen das Fahrverhalten optimieren. Zusätzlich verfügt der Wagen über einen verbesserten Hauptbremszylinder und innenbelüftete Bremsscheiben mit Vierkolben-Bremssätteln.

Für eine exklusive Optik sorgte eine Sonderlackierung, für die drei ausgewählte Farben zur Verfügung stehen. Neben hellgrau sind das rot und dunkelgrau. Nürburgring-Akzente setzen spezielle Grafiken und Ledersitze mit Nürburgring-Stickerei. Weitere Nürburgring-Details finden sich unter anderem im Schlüssel, Schaltknauf und Handbremshebel. Mit an Bord ist zudem ein Überrollbügel. Aufgelegt werden von der Nürburgring Edition weltweit nur 100 Exemplare. Jedes davon lässt sich von seinem Käufer natürlich noch weiter individualisieren.

Preise für die Nürburgring Edition wurden noch nicht genannt.