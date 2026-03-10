Caterham Seven HWM Edition: Zurück in die 1950er

HWM (Hersham and Walton Motors) wurde 1938 gegründet und blickt auf eine lange Motorsporttradition zurück. Das Team war das erste britische Team, das nach dem Krieg einen Grand-Prix-Sieg errang. Doch erst der HWM-Alta von 1951 begründete den legendären Ruf des Rennstalls. Mit sieben Siegen, sieben zweiten und zehn dritten Plätzen bei internationalen Rennen und einer Fahrerbesetzung, zu der auch Sir Stirling Moss gehörte, erzielte er große Erfolge. Heute ist HWM mit Sitz in Walton-on-Thames, Surrey, vor allem als Händler von Luxus-Sportwagen bekannt. Seit 2023 fungiert HWM als Caterham-Händler für Südostengland. 2026 würdigt Caterham mit der Seven HWM Edition die Rennsporttradition von HWM.

Die HWM Edition basiert auf dem Caterham Seven 420 und ist sowohl mit Standard- als auch mit großem Chassis verfügbar. Bei der Auflage orientiert sich Caterham am originalen HWM-Rennwagen. Von diesem gab es nur 19 Exemplare – auch von der limitierten Seven Edition sind nur 19 Exemplare erhältlich.

Rennwagen-Zitate innen und außen Jedes der Sondermodelle ist serienmäßig in HWM-Grün lackiert, einer Farbe, die vom HWM-Alta-Rennwagen von 1951 übernommen wurde. Weitere Ähnlichkeiten umfassen die vom HWM-Alta-Rennwagen inspirierten Lufteinlässe an den Seitenwänden, der speziell angefertigte Kühlergrill, die Querlenker der Radaufhängungen, der Stabilisator und die in Retro-Grau lackierten Scheinwerferhalterungen. Hinzu kommen ein exklusives HWM-Caterham-Emblem am Kühlergrill und ein mittig angebrachter verchromter Tankdeckel.

Die Hommage an den Rennwagen setzt sich auch im Cockpit fort. Das gebürstete Aluminium-Armaturenbrett ist mit in Chrom eingefassten Smiths-Uhren, einem massiven Metall-Hauptschalter und einem polierten Moto-Lita-Schnellverschluss-Lenkrad aus Holz bestückt. Schaltknauf und Handbremse sind ebenfalls verchromt und auf einem in Wagenfarbe lackierten Getriebetunnel montiert. Wahlweise mit Leder- oder einem Stoff-Leder-Mix bezogene Rennsitzen mit HWM-Logo runden das Interieur ab. Als besonderes Detail ist jedes Fahrzeug mit einer "1 von 19"-Plakette auf der Beifahrerseite des Armaturenbretts versehen, die die Exklusivität dieses Seven unterstreicht.

Die Seven 420-Basis bringt einen 210 PS und 203 Nm starken Zweiliter-Vierzylinder-Saugmotor mit, der mit einem manuellen Fünfgang-Getriebe kombiniert wird. Von null auf 100 km/h spurtet der nur 560 Kilogramm schwere Seven in knapp vier Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit des Zweisitzers liegt bei 219 km/h.

Extrem limitiert und nicht günstig Zu haben ist das Sondermodell Caterham Seven HWM Edition exklusiv nur über HWM in Großbritannien. Als Grundpreis für das Sondermodell werden 57.990 Pfund (umgerechnet 67.000 Euro) aufgerufen. Offeriert werden, wie schon geschrieben, lediglich 19 Exemplare. Jedes davon lässt sich natürlich noch weiter individualisieren. Ein Standard-Seven 420 ist übrigens bereits ab 42.990 Euro (umgerechnet rund 49.600 Euro) zu haben.