Citroën Berlingo XTR Sondermodell: Im Rallye-Look zum Gemüsemarkt

Mit dem kompakten Kastenwagen Berlingo hat Citroën seit fast 30 Jahren einen Dauerbrenner im Angebot, der speziell im städtischen Umfeld für Handwerksbetriebe und Einzelhändler viel Platz auf wenig Grundfläche bietet. Weil so ein Einsatz als Blumenlieferant oder Elektriker-Mobil aber nicht zwingend besonders trist ausfallen muss, hat die Marke jetzt ein Sondermodell vorgestellt. XTR heißt die neue Variante, die neben einer aufgefeschten Optik einige Zusatzausstattung gegenüber den Basismodellen integriert und dadurch laut Citroën auch einen hübschen Preisvorteil bieten soll.

Mit Unterfahrschutz und Rallyestreifen Der XTR ist unter anderem mit einem verstärkten Stoßfänger inklusive Unterfahrschutz ausgestattet. Drei Lackierungen stehen zur Auswahl: Eis Weiß, Stahl Grau Metallic und Libeccio Blau Metallic. Weitere Merkmale sind 16-Zoll-Leichtmetallfelgen und schwarze Türgriffe sowie eine XTR-spezifische Beklebung.

Die Sonderausstattung umfasst ein 10-Zoll-Infotainmentsystem "IVI HIGH", Dynamic Surround View, eine 2-Zonen-Klimaautomatik sowie die Citroën Advanced Comfort Sitze mit Extenso-Kabine, bei der sich der Beifahrersitz zur Erweiterung des Laderaums umklappen lässt. Zusätzliche Pakete enthalten einen verstellbaren Fahrersitz, Gummifußmatten, Laderaumschutz, Regen- und Lichtsensor, Toter-Winkel-Assistent, Parksensoren vorn und hinten sowie die 180-Grad-Rückfahrkamera Visiopark.