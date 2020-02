Citroen C3 2020er Jahrgang mit kleinem Facelift

Zu erkennen ist die aufgefrischte Version des Citroën C3 an der neu gezeichneten, nun etwas höheren Frontpartie, die an das Concept Car CXperience erinnert und mit neuen LED-Scheinwerfern ausgestattet wurde. Farbliche Akzente rahmen die Nebelscheinwerfer ein. Neu in Form gebracht wurden auch die 16 und 17 Zoll großen Leichtmetallfelgen sowie die Airbumps an den Flanken.

Fast 100 Farben zur Auswahl

Auch den Umfang der Personalisierungsmöglichkeiten haben die Franzosen abermals erweitert. Insgesamt stehen jetzt 97 verschiedene Außenvarianten zur Wahl. Bislang mussten sich Kunden auf 36 beschränken. Dazu zählen auch die neuen Farbtöne „Elixir-Rot“ und „Spring-Blue“, ein neues Farbpaket, neue Dachaufkleber und die neuen Innenraumambiente „Techwood“ und „Emeraude“.

Auf der Antriebsseite wurden die Motoren auf Euro 6d-ISC abgestimmt. Es bleibt bei den Dreizylinder-1,2-Liter-Benzinern mit 83 und 110 PS sowie dem 110 PS starken 1,5-Liter-Turbodiesel.

Der neue Citroën C3 kommt voraussichtlich im Juni 2020 in den Handel. Preise wurden noch nicht genannt. Aktuell startet der Franzose bei 12.990 Euro.