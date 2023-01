Continental GT Azure Unikat Auf alt getrimmt

Bei Bentley haben sie wieder einen Grund gefunden, um zu feiern. Und gefeiert wird natürlich mit einem exklusiven Auto. Die Inspiration für den einmaligen Continental GT Azure liefert der legendäre Bentley R-Type Continental JAS 949 aus dem Jahr 1953, der 2023 seinen 70. Jahrestag begeht.

Der JAS 949 ist eines von nur 208 Exemplaren des R-Type Continental, die je gebaut wurden. Der R-Type Continental galt mit seinem 155 PS starken 4,6-Liter-Reihensechszylinder seinerzeit als die weltweit schnellste Viersitzer-Luxuslimousine. Der JAS 949, den Bentley 2001 für seine Sammlung erstanden hat, wurde im Dezember des Jahres 1953 an seinen ersten Besitzer ausgeliefert, Dr. Rowland Guenin aus der Schweiz. Das Modell wurde im Farbton Ivory in Auftrag gegeben, mit rotem Interieur und einem manuellen Getriebe. Und genau diese Spezifikation liefert die Vorlage für das jetzt aufgelegte Unikat des Bentley Continental GT Azure.

In Lack und Leder nachgeahmt

Um der ursprünglichen Optik so nahe wie möglich zu kommen, wurde ein neuer Continental GT V8 Azure von Hand im Farbton Old English White lackiert und damit originalgetreu der Lackierung nachempfunden, die in den 1950er-Jahren verwendet wurde. Zahlreiche Chromelemente, darunter der Matrix-Kühlergrill, sorgen für einen weiteren Brückenschlag. Die 16-Zoll-Räder des JAS 949 überführt der moderne Continental in 22-Zoll-Alufelgen, die wie am Original von Hand schwarz lackiert und auf Hochglanz poliert wurden.

Im Interieur verfangen sich die Blicke an einer Lederausstattung im Farbton Cricket Ball mit Kedern in Beluga-Leder an den Sitzen. Das offenporige Walnuss-Furnier auf der Armaturentafel erinnert an die Textur des JAS 949-Instrumentenboards. Die Intarsien sind aus australischem Buchsbaum gefertigt und einem Gold-Overlay kombiniert. Den letzten Schliff erhält der Innenraum durch die Silhouette des R-Type Continental auf dem Furnier der Instrumententafel und den Einstiegsleisten.

Käuflich zu erwerben ist das Einzelstück nicht. Der neue Continental GT Azure gesellt sich zur Bentley-Marketingflotte für Großbritannien und kann dort ebenso wie der JAS 949 für Medienzwecke genutzt werden.

Umfrage Maybach, Bentley oder Rolls-Royce - welche Luxus-Limo wäre Ihr Favorit? 706 Mal abgestimmt Maybach Bentley Arnage Rolls-Royce Phantom Autos, die die Welt nicht braucht mehr lesen

Fazit

Mit einem Einzelstück auf Basis des Continental GT Azure erinnert der britische Autobauer an den legendären Continental R-Type aus den 1950er-Jahren. Sonderlack und Sonderleder bringen das aktuelle Coupé seinem Vorgänger näher.