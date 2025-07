Cupra Formentor und Leon: Bieten mehr, wenn man dafür bezahlt

Exklusive Licht-Projektion

Das Exterieur beider Modelle wird durch die Einführung der Cupra Matrix LED Ultra-Scheinwerfer weiter aufgewertet. Die projizieren im Zuge der Begrüßungs- und Abschiedsanimationen das Cupra-Logo vor die Motorhaube und schaffen so ein einzigartiges Cupra-Erlebnis. In erster Linie soll das optimierte dynamische Lichtsystem allerdings für optimale Sicht und Kontrolle unter allen Fahrbedingungen sorgen. Dafür verfügen die Scheinwerfer über 25.000 Pixel, die die charakteristische Lichtsignatur der drei Dreiecke verstärken. Das blendfreie Fernlicht passt sich automatisch dem Gegenverkehr an, ohne die Sicht zu beeinträchtigen. Das dynamische Abblendlicht präzisiert die Fahrspur und sorgt so für mehr Sicherheit und Präzision bei Nachtfahrten.