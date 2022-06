Frischer Look für Cupra Leon und Cupra Formentor Seat gerät weiter in den Hintergrund

VW setzt bei seiner spanischen Tochter Seat inzwischen komplett auf die teureren und damit gewinnträchtigeren Cupra-Modelle. Seat verliert massiv an Bedeutung und scheint zu einer Art Low-Budget-Marke für weniger entwickelte Märkte werden zu sollen. Im Rahmen der Vorstellung des neuen SUV Cupra Terramar haben die Spanier auch kurz und zudem leicht verdeckt die neuen Versionen den Cupra Leon und des Cupra Formentor gezeigt. Einige Details des neuen Designs sind aber bereits zu erkennen.

Gregor Hebermehl In einer weit hinten befindlichen Bühnengarage hat Cupra während der Cupra Night 2022 bereits den neuen Cupra SP für das Jahr 2024/2025 gezeigt.

Leon im Cupra-Design

Im Zuge der immer stärkeren Trennung von Seat und Cupra bekommt der neue Cupra Leon eine Front, die deutlich mehr dem Look der anderen Cupra-Modelle ähnelt und die folglich kaum noch an Seat erinnert. Eine prägende optische Gemeinsamkeit aller neuen Cupra-Modelle sind die Dreieck-Grafiken in den Schweinwerfern, freut sich Seat- und Cupra-Designchef Jorge Díez. Außerdem verschwindet der Kühlergrill – an dessen Stelle rückt eine geschlossene Abdeckung. Unter einer auffälligen Front-Zierleiste sitzt der vordere Lufteinlass.

Gregor Hebermehl Cupra-Chef Wayne Griffiths präsentiert den Urbanrebel (links) und den Terramar, während hinten in Bühnengaragen der neue Cupra Formentor (links) und der neue Cupra Leon stehen.

Formentor als Leon-Terramar-Mischung

Der Formentor ist eng mit dem Seat Ateca verwand – unterscheidet sich optisch aber bereits stark von seinem Schwestermodell. Auch er bekommt die Scheinwerfer mit der charakteristischen Dreieck-Grafik und den tief sitzenden Leon-Lufteinlass. Insgesamt könnte der neue Cupra Formentor von seinem Aussehen her ein etwas größerer Terramar sein.

Gregor Hebermehl Den Namen des Terramar hat Cupra erst im Rahmen der Cupra Night 2022 verkündet. Den Namen des Terramar hat Cupra erst im Rahmen der Cupra Night 2022 verkündet - von der Gesamtform her ähneln sich der Terramar und der neue Formentor.

Marktstart wahrscheinlich 2024

Cupra möchte im Jahr 2025 mit einer komplett neuen Modellpalette am Start sein. Marktstart-Daten für den neuen Cupra Leon und den neuen Cupra Formentor gibt es noch nicht – aktuell scheint eine Markteinführung im Jahr 2024 wahrscheinlich.

Fazit

VW ersetzt seine günstigste Marke Seat immer stärker durch die preislich noch über den entsprechenden VW-Modellen angesiedelte Marke Cupra. Dazu gehört auch, dass die Spanier einen neuen Cupra Leon und einen neuen Cupra Formentor anbieten werden. Während der Formentor bereits ausschließlich ein Cupra ist, dürfte der neue Cupra Leon das Kapitel "Seat Leon" beenden – zumindest auf den Märkten der westlichen Welt. Dann wird es nur noch den Cupra Leon geben.

Im Rahmen der Konzentration auf die Marke Cupra passt die spanische VW-Tochter den Look von Leon und Formentor an das Aussehen der modernen Cupra-Modelle an. Technische Details zu den beiden neuen Autos sind noch nicht bekannt. Ein Marktstart gilt für 2024 als wahrscheinlich.