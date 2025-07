Dacia C-Neo: Hier kommt der Bigster SUV-Coupe-Crossover

Die rumänische Renault-Tochter Dacia will ihre Erfolgsgeschichte fortschreiben und plant dazu die Modellpalette am oberen Ende weiter auszubauen. Kommen soll ein weiteres Modell auf der Konzernplattform CMF-B, die auch schon den neuen großen SUV Bigster trägt.

Crossover mit viel Platz

Der neue Dacia, der unter dem Arbeitstitel C-Neo geführt wird, ist ein Mix aus SUV, Kombi und Fließhecklimousine – neudeutsch Crossover getauft. Über spanische Medien wurde jetzt ein erstes Bild eines Prototyps veröffentlicht. Der rund 4,60 Meter lange C-Neo kommt nicht ganz so bullig daher wie der Bigster, trägt eine ansteigende Seitenlinie, die in einem Kombiheck mit schräg gestellter Scheibe mündet. Der hochbeinige Unterbau erinnert wiederum an einen SUV. Das Dach integriert eine Reling, die LED-Scheinwerfer an der Front zitieren Duster und Bigster.