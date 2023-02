DFSK Forthing 4 U Tour Van mit sieben Sitzen für 31.000 Euro

Aus China kommt ein neuer Van mit sieben Sitzen, der als günstige SUV-Alternative vor allem Familien ansprechend dürfte. Nach dem Auslaufen von Ford S-Max und Galaxy sowie den Konzernbrüdern Seat Alhambra und VW Sharan ist das Segment der Siebensitzer arg ausgedünnt.

Siebensitzer ohne Schiebetüren

Der DFSK Forthing 4 U Tour, so der sperrige Name, ist mit einer Länge von 4,85 Metern Carport- und Normgaragentauglich. Er ist 1,90 Meter breit und 1,72 Meter hoch. Auf Schiebetüren verzichtet er, will dafür mit einer im Boden versenkbaren dritten Sitzreihe und zwei elektrisch verstellbaren Einzelsitzen im Fond mit viel Variabilität punkten.

Eine breite Mittelkonsole separiert Fahrer und Beifahrer. Beide blicken auf ein Cockpit mit großen Displays, Dekoren im Holz-Look und runden Lüftungsdüsen. Das Mobiliar in der ersten Reihe ist elektrisch einstellbar. Außerdem kann man sich hier und auf den Einzelplätzen im Fond den Aufenthalt an Bord mit Sitzheizung und -lüftung versüßen. Panorama-Glasdach, Klimaautomatik und Kunstlederbezüge sollen zur Serienausstattung gehören.

Auch bei der Fahrassistenz will Hersteller Dongfeng Motors mit dem Forthing 4 U Tour auf aktuellem Stand sein. Die Liste umfasst Spurverlassenswarner, Spurwechselassistent, Totwinkelüberwachung und einen Parkassistenten. Außerdem gibt es einen Fernlichtassistenten sowie eine 360-Grad-Rundumsicht, die aus mehreren Kamerabildern zusammengesetzt wird.

Mitsubishi-Motor mit 197 PS

Unter der Motorhaube steckt Know-how von Mitsubishi in Form eines 1,5 Liter großen Vierzylinder-Benziners. Seine Leistung wird mit 145 kW / 197 PS angegeben. Ein Doppelkupplungsgetriebe mit sieben Gängen verwaltet bis zu 285 Newtonmeter Drehmoment, die ab 1.500 U/min anliegen.

Der deutsche DFSK-Importeur Indimo Automotive plant, den Van ab Frühjahr 2023 zum Preis von 30.995 Euro zu verkaufen. Eine Neuwagengarantie für die Dauer von drei Jahren ab Erstzulassung ist Teil des Pakets.

Fazit

Format, Daten und Ausstattung lassen angesichts des Preises von 30.995 Euro ein wahres Schnäppchen erwarten. Es wird spannend, wie sich der neue Van aus China namens DFSK Forthing 4 U Tour fahren wird.