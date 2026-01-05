Subaru STI-Modelle in Tokio: Drei Besondere und ein Fünkchen Hoffnung

Seit dem Erscheinen der jüngsten WRX -Generation warten die Subaru-Fans auf eine besonders heiße STI-Variante des neuen Sportmodells. Subaru launcht zwar weltweit immer neue Varianten des WRX, die in verschiedenen Bereichen aufgepeppt werden – mehr Leistung gibt es bislang allerdings nicht.

Für den Tokyo Auto Salon 2026, der vom 9. bis zum 11. Januar stattfindet, haben die Japaner erneut neue STI-Modelle angekündigt. Drei an der Zahl. Power-Fans müssen aber wiederholt stark sein – mehr Leistung ist auch bei diesem STI-Aufschlag nicht am Start. Die in Tokio präsentierten Modelle basieren auf dem Levorg , dem WRX S4 und dem Impreza .

Sonderlack und schwarze Akzente Der Subaru Levorg STI Sport R-Black Limited II STI Performance basiert auf dem in Japan angebotenen Levorg STI Sport EX. Zu den besonderen Merkmalen des Sondermodells gehört eine Lackierung im exklusiven Farbton Sunrise Yellow. Für ein Kontrastprogramm sorgen mattschwarz lackierte 18-Zoll-Leichtmetallfelgen sowie ebenfalls mattschwarz gehaltene Außenspiegel, eine schwarze Dachantenne, schwarz eingefasste Fenster, ein schwarzer Heckdiffusor und eine schwarze Frontspoilerlippe. Den Innenraum werten vorn Recaro-Sportsitze mit einer gelben Rautenstickung und eine mit Wildleder bespannte Armaturentafel auf. Ergänzend packen die Japaner noch verschiedene STI-Zubehöroptionen in den Kombi.

Basierend auf dem Japan-Modell WRX S4 STI Sport R EX steht der WRX S4 STI Sport R-Black Limited II STI Performance auf der Bühne in Tokio. Auch hier trägt die Karosserie eine Lackierung in Sunrise Yellow. Wie bei Levorg sind verschiedene Karosserieanbauteile schwarz abgesetzt. Am WRX zählen dazu ebenfalls die 18-Zoll-Leichtmetallfelgen, die Außenspiegel und die Dachantenne. Neben der schwarzen Frontspoilerlippe und der schwarzen Diffusor-Heckschürze sind auch die Radlaufverbreiterungen und die Seitenschwellerverkleidungen schwarz gehalten. Den Innenraum werten analog zum Levorg Recaro-Sportsitze mit gelbem Stickmuster und Wildlederoberflächen auf. Natürlich sorgen auch im WRX STI-Zubehörteile für eine erweiterte Ausstattung.

Der Impreza ST-H STI Performance Edition mit Plus-Paket schließlich basiert auf dem japanischen Impreza ST-H. Hier wird das dunkle Exterieurpaket des WRX S4 STI Sport R-Black Limited II STI Performance mit den Standardlackierungen kombiniert. Auf umfangreiche Modifikationen im Innenraum muss der Impreza allerdings verzichten. Hier werden nur einzelne Akzente in Rot gesetzt. Die zusätzlichen STI-Ausstattungsoptionen sind aber auch hier zu haben.

Wie oben bereits erwähnt, müssen alle drei Modelle auf zusätzliche Performance im Antriebsbereich verzichten. Verzichten müssen auch alle STI-Fans außerhalb von Japan, denn die drei Sondereditionen sollen nur auf dem Heimatmarkt von Subaru angeboten werden. Der Marktstart soll bereits im Januar erfolgen. Preise wurden noch nicht genannt.

Ein Funken Hoffnung Ein letztes Quäntchen Hoffnung bleibt aber noch, denn in einem Teaser für die Messe zeigen die Japaner ein noch abgedunkeltes Modell als Hauptattraktion für den Messestand. Dessen Auftritt wird von einem WRX-Bild und einem fetten STI-Schriftzug eingerahmt.