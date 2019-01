Der DS 3 Crossback startet als kompakter SUV im April 2019 in den deutschen Markt. Bestellbar ist er in drei Benzinervarianten aber bereits ab sofort. Auf 18 Zoll großen Rädern wirkt seine Silhouette kraftvoll und dennoch modern. Die Scheibenrahmen sind unsichtbar und die versenkten Türgriffe eine Neuheit in diesem Segment. Geradezu schlicht wirkt seine Dachlinie, die von keiner Antenne gestört wird. Das verchromte Doppelauspuffendrohr fällt symmetrisch aus. Der neue DS 3 ist 4,12 Meter lang, 1,79 Meter breit und 1,53 Meter hoch. Sein Radstand beträgt 2,56 Meter.

Innenraum mit Sitzprobe

Foto: DS auto motor und sport-Redakteur Marcel Sommer sitzt komfortabel im neuen DS 3 Crossback.

Der erste Eindruck auf dem elektrisch verstellbaren Fahrersitzt des DS 3 Crossback ist „Wow, das ist ja mal geschmeidig hier drin“. Die an die lustigen „Air Bumps“ des Cactus erinnernden Sitzpolster umschmeicheln Rücken, Hintern und Oberschenkel förmlich. Der Trick: Sie sind mit einer Schaumstoffbehandlung und zwei unterschiedlichen Dichten konzipiert. So weich sitzt es sich nicht einmal in einer S-Klasse. Die Kopffreiheit lässt selbst bei Sitzriesen keine Wünsche offen. Das Lenkrad lässt sich komfortabel und leicht auf den jeweiligen Fahrertypen einstellen. Alle Taster, Schalter und Knöpfe sind zudem gut zu erreichen und damit auch zu bedienen.

Das Interieur vorn dominiert ein futuristischer Designstil, wie er von den aktuellen DS-Modelle bekannt ist. Der 10,3 Zoll große Touchscreen für das Infotainment sitzt mittig auf der Armaturentafel. Ein Head-up-Display projiziert Fahrinformationen auf eine kleine Plexiglasscheibe hinter die komplett digitalen Instrumente ins Sichtfeld des Fahrers. Die Mittelkonsole stammt vom DS 7 Crossback und punktet mit zahlreichen Ablagen und der Option des induktiven Smartphone-Aufladens. Die breite Mittelarmlehne ist verschiebbar. Bertrand Dantec, Direktor Design des DS 3 Crossback erklärt, dass die äußeren Luftdüsen in die Türen integriert wurden, „um das puristische, hochwertige Armaturenbrett zur Geltung kommen zu lassen.“ Wie beim DS 7 Crossback stehen auch beim Dreier verschiedene Innenraumwelten, bei DS Inspiration genannt, zur Wahl.

Auch im Fond bietet der DS 3 Crossback viel Platz

Foto: Marcel Sommer Im Fond sind ausreichend Platz- und Kopffreiheit gegeben - auch für Sitzriesen.

Auf der Rückbank geht es ähnlich komfortabel zu. Bein- und Kopffreiheit spielen hier in einer höheren Klasse, als es von außen den Anschein erweckt. Lediglich die recht kleinen Fenster der Fond-Türen und die dadurch sehr massiv wirkenden Türen selbst bieten eine kleine optische Einengung. Interessanterweise verfliegt dieses Gefühl recht schnell, sobald die Türen geschlossen sind.

Der Eindruck hochwertiger Verarbeitung, der sich ohne Kompromisse sowohl in der ersten als auch in der zweiten Reihe bestätigt endet leider hinter der Rückbank. Die Ver- und Auskleidung des 350 Liter fassenden Kofferraums wirkt alles andere als premium. Da könnte DS nochmal Hand anlegen. Wird die Rückbank im Verhältnis 2:1 umgelegt, wird natürlich mehr Platz zum Beladen, aber auch eine unschöne rund zehn Zentimeter hohe Stufe geschaffen. Die Stehhöhe unter der geöffneten Heckklappe misst rund 1,85 Meter.

Motorvarianten / Antrieb

Drei Antriebsvarianten stehen zur Wahl: Benzin, Diesel und vollelektrisch. Trotz des SUV-Looks gibt es alle ausschließlich mit Frontantrieb. Der Elektromotor im e-DS 3 Crossback leistet 136 PS und holt seine Energie aus einer 50 kWh großen Lithium-Ionen-Batterie und einem System zur Rückgewinnung der Bewegungsenergie, die beim Bremsen abgebaut wird. Das an Bord verbaute Ladesystem ist mit allen Ladevarianten kompatibel, sprich Haushaltssteckdose, Wallbox und Schnellladung bis 100 kW. Einmal vollgeladen soll das französische Elektroauto laut WLTP-Testzyklus mehr als 300 Kilometer ohne Zwischenladung schaffen.

In fünf Stunden aufgeladen

Foto: Marcel Sommer Der DS 3 Crossback kann per Haushaltssteckdose, Wallbox oder Schnellladung bis 100 kW geladen werden. Rund 300 Kilometer sollen laut WLTP-Zyklus möglich sein..

Dank 260 Newtonmeter maximalen Drehmoments soll der e-DS 3 in 8,7 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigen. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 150 Kilometer pro Stunde. Eine leere Batterie soll innerhalb von fünf Stunden an einer Wallbox mit elf kW-Drehstrom wieder vollgeladen sein – an einer 100 kW-Ladestation holt sich der Akku innerhalb von 30 Minuten 80 Prozent.

Neben dem e-DS 3 bieten die Franzosen insgesamt vier Varianten mit Verbrennungsmotor an: einen 155 PS starken Benziner mit Achtgang-Automatikgetriebe sowie handgeschaltete Beniner mit 130 und 100 PS. Später im Jahr 2019 soll noch ein 130 PS starker Diesel nachgeschoben werden. Wer einen 100 PS starken Diesel haben möchte, muss in Frankreich zum Händler gehen.

Fahrwerk / Assistenzsysteme

Der DS 3 Crossback ist das erste Fahrzeug der PSA-Gruppe, das auf der neuen Plattform CMP (Common Modular Platform) basiert. Er wird nahe Paris in der Produktionsanlage Poissy gefertigt. In puncto Assistenzsysteme kommt der Franzose mit der neuen Notbremsfunktion Active Safety Brake daher, die auch nachts Fußgänger und Fahrradfahrer erkennen soll. Der DS Drive Assist ebnet zudem den Weg zum halbautonomen Fahren. Denn mithilfe von Sensoren und einer Kamera können sowohl die Spur als auch die Geschwindigkeit bis Tempo 180 sowie der Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug gehalten werden.

Am Ziel angekommen sorgt der DS Park Pilot für einen automatischen Einparkvorgang. Nachdem der Fahrer mit bis zu 30 Kilometern pro Stunde an einer passenden Parklücke vorbeigefahren ist, muss er lediglich den Befehl zum Parken auf dem Touchscreen bestätigen und der Parkvorgang beginnt. Eine weitere Neuheit in diesem B-Segment ist der DS Smart Access, der es dem Besitzer des DS 3 Crossback und maximal fünf weiteren Fahrern ermöglicht per Smartphone das Fahrzeug zu öffnen und auch zu starten. Dabei steht es dem Besitzer auch frei, die Nutzungszeit zu begrenzen.

DS 3 Crossback ab 23.490 Euro

Wer sich in Deutschland einen DS 3 Crossback konfigurieren möchte, kann dies im Internet oder bei einem der aktuell 31 DS-Händler tun. Bis Ende 2019 soll diese Zahl auf 60 Händler wachsen. Bei Citroën-Händlern ist hingegen kein DS erhältlich. Der Einstiegspreis liegt bei 23.490 Euro. Zur Einführung ist neben der Serienversion von Mai bis Juli auch die limitierte Sonderedition „La Première“ erhältlich.

Nach dem B-Segment-Model DS 3 Crossback will die Marke DS in naher Zukunft eine große Limousine präsentieren, die sich optisch und in puncto Komfort an den Namensgeber der Marke, die legendäre DS von Citroën aus den 50ern, anlehnt. Hinzu kommen zwei kompakte C-Segment-Modelle, wie der aktuell nicht mehr produzierte DS 4 Crossback. Ab 2023 will DS die dritte Fahrzeuggeneration auf den Markt bringen, die sich preislich noch stärker am Premiumangebot orientieren soll, sprich wesentlich höhere Einstiegspreise haben wird.

Fazit

Mit dem DS 3 Crossback ist den Franzosen ein durchweg komfortables und nobel ausgestattetes Stadtfahrzeug gelungen. Sein futuristisches Design und die hervorragenden Sitze bieten ein in dieser Klasse bis dato unbekanntes Niveau.