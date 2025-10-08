Encor Design Lotus Esprit S1: Carbon-Restomod mit scharfen Kanten

Im Jahr 1975 gehörte der Lotus Esprit zu den Hinguckern auf dem Pariser Autosalon. 50 Jahre später verhilft Encore Design aus Großbritannien dem kantigen Briten zu einem zweiten Frühling. Nach klassischer Restomod-Tradition wird dabei die Optik nur dezent, die Technik aber deutlich modernisiert. Umgebaut werden sollen nur 50 Exemplare. Als Basis für den Encor Series 1 dient allerdings nicht die Vierzylinder-Variante des Esprit, sondern der erst später eingeführte Esprit V8.

Carbon statt Fiberglas Formal hält Encore am kantigen Design fest. Die ursprünglich aus Fiberglas gefertigte Karosserie wird aber durch ein komplett auf Kohlefaserlaminat geformtes Pendant ersetzt. Das senkt das Gewicht und sorgt zugleich für mehr Verwindungssteifigkeit. Die kantigen Linien des Ur-Modells und sogar die Klappscheinwerfer bleiben erhalten. Die Beleuchtung an sich wird durch moderne LED-Technik ersetzt. Die neue Kohlefaser-Haut spannt sich dabei über den originalen Rückgratrahmen des Esprit. Das ist wichtig, um die Fahrgestellnummer zu erhalten.

Motor und Getriebe entstammen dem Spenderfahrzeug, werden aber komplett überholt und optimiert. Wie viel Leistung der Achtzylinder dann abgeben soll, bleibt noch ein Geheimnis von Encor. Im Esprit V8 kam der 3,5-Liter-Biturbo auf 354 PS und 400 Nm.

Im Cockpit bleiben die analogen Anzeigen erhalten, werden aber um digitale Funktionen sowie ein modernes Infotainmentsystem ergänzt. Eine moderne Klimaanlage steigert den Komfort. Leder, Alcantara und Aluminium sorgen im Zusammenspiel für ein sportlich-edles Ambiente, das in der Verarbeitung das Original bei weitem übertreffen soll.