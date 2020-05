Erlkönig Jaguar XF (2020) Limousine, auch wieder in Langversion

Jaguar bringt 2020 die Facelift-Version des XF an den Start. Unser Erlkönig-Jäger hat nun die Limousine in der Lang-Version abgeschossen.

Der britische Autobauer überarbeitet derzeit seine aktuellen Baureihen – nach dem Facelift des XE ist nun der XF dran. Der wird natürlich in allen Karosserievarianten aufgefrischt. Nach dem Kombi Sportbrake hat unser Erlkönigjäger jetzt auch die Limousine – hier in der Langversion – als Prototyp auf Testfahrt erwischt.

Die Tarnung des Erlkönigs legt nahe, dass es rundum einige, wenn auch nur kleinere Änderungen an der Karosserie geben wird. So lassen neue Stoßfänger vorne und hinten das Modell kräftiger und breiter wirken, der Grill wurde neu gestaltet und LED-Lichter in den schmaleren Scheinwerfern und in den Rückleuchten verbaut. Neue Schweller-Formen und auch neue Leichtmetallfelgen runden die Optik ab. In der Langversion erhält die Limousine wieder längere hintere Türen. Die zusätzlichen Zentimeter Radstand werden voll den Fondpassagieren zugeschlagen. Die LWB-(Long Wheel Base)-Variante zielt besonders auf Kunden auf dem chinesischen Markt.

Stefan Baldauf

V6-Diesel fliegt raus

Unter der Haube des Jaguar XF dürfte der Basis-Diesel mit 163 PS sowie Handschaltung und Heckantrieb entfallen – ähnlich wie beim Jaguar XE. Der Dreiliter-V6-Twinturbo-Diesel mit 300 PS wird einem Reihensechszylinder mit Mild-Hybrid und 395 PS Leistung weichen. Ansonsten dürften die bekannten Ingenium-Motoren mit zwei Liter Hubraum als Diesel und Benziner mit Allrad- und Hinterrad-Antrieb weiter angeboten werden. Die Aggregate werden sicher in Sachen Emissionen und Verbrauch reduziert – gegebenenfalls in Sachen Leistung ebenfalls optimiert sein.

Zu den weiteren Ausstattungen zählen dann noch die serienmäßige Achtgang-Automatik, Einparkhilfe vorne und hinten, Rückfahrkamera sowie Spurhalte-Assistent und Müdigkeitswarner. Im Innenraum dürfte dann auch ein neues Infotainment-System mit größerem Touchscreen und schnellerem Prozessor zu finden sein. Zudem werden die Materialien der Innenraumoberflächen modifiziert.