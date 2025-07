Faraday Future FX Super One: Der Van mit interaktivem Display statt Grill

Faraday Future, vielen bekannt durch den nie richtig in Fahrt gekommenen FF 91, wagt einen Neuanfang. Mit dem FX Super One bietet der Hersteller einen luxuriösen Van und wagt damit den Vorstoß in ein Segment, dessen Fahrzeuge in den USA eher als Shuttle genutzt werden. Doch der FX Super One ist kein klassischer Van, wie wir ihn kennen. Was als Erstes auffällt, ist das riesige Display an einer Stelle, wo man eigentlich einen Kühlergrill erwartet. Die Frontleuchten übernehmen nicht nur die Lichtsignatur, sondern kommunizieren via "F.A.C.E."‑Technologie mit der Umwelt. Ja, Sie haben richtig gelesen. Das Display kann alles abbilden – vom Emoji bis hin zur Werbeanzeige. So kann das Auto mit seiner Umwelt "kommunizieren”. Das funktioniert derzeit allerdings nur im Stand. Der Marktstart ist für 2026 geplant.