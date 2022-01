Fiat Abarth 595 Spa-Francorchamps Limitiert, exklusiv, belgisch

Mit dem Abarth 595 hat Fiat schon lange einen potenten Kleinwagen im Programm, der sich allerdings technisch kaum weiterentwickelt. Um belgische Kunden, und nur die sollen mit diesem Sondermodell angesprochen werden, dennoch zum Kauf zu verlocken, legt Abarth exklusiv für den belgischen Markt das Sondermodell Spa-Francorchamps auf.

Mit einem Hauch Rennstrecke

Zu haben ist der Abarth 595 Spa-Francorchamps als Limousine und als Cabrio. Zudem können Käufer zwischen den Farben Rosso Abarth, Giallo Modena und Nero Scorpione oder schlicht zwischen Rot, Gelb und Schwarz wählen. Die Karosseriefarben gehen Hand in Hand mit einem kontrastierenden "Color-Kit" das Stoßfängereinsätze, Bremssättel und Spiegelkappen in eine Kontrastfarbe hüllt. Immer mit an Bord sind eine Spa-Francorchamps-Plakette auf dem Heckdeckel, ein Rennstreckensignet auf den vorderen Kotflügeln, rote Sicherheitsgurte, eine Sondermodellplakette auf der Armaturentafel, 17-Zoll-Felgen in den Radhäusern und eine Vierrohr-Abgasanlage in der Heckschürze.

Auf der Antriebsseite bleibt es beim bekannten 1,4-Liter-Turbomotor mit 165 PS und 230 Nm Drehmoment, der den Zwerg auf bis zu 218 km/h beschleunigt. In Belgien geht der Abarth 595 Spa-Francorchamps zu Preisen ab 24.990 Euro über den Tresen. Im Kaufpreis inbegriffen ist zudem eine Einladung für ein Fahrevent auf der legendären Ardennen-Rennstrecke.

Fazit

Fiat legt exklusiv für den belgischen Markt den Abarth 595 als Sondermodell Spa-Francorchamps auf. Das bietet aber kaum mehr als ein paar Sondermodell-Plaketten und Aufkleber. Ok, auch ein Besuch auf der Ardennen-Rennstrecke gehört mit zum Paket.