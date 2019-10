Fiat Abarth 695 70° Anniversario Sondermodell mit Mega-Spoiler

Um das 70-Jahr-Bestehen der Marke Abarth & C. zu feiern, hat Fiat jetzt in Mailand die neue Abarth 695 70° Anniversario Sonderedition vorgestellt. Die neue Limited Edition wird – passend zum Gründungsjahr – in einer Auflage von nur 1.949 Exemplaren hergestellt.

Variabel einstellbarer Heckspoiler

Das markanteste Feature am neuen Sondermodell ist sein einstellbarer, großer Heckspoiler – Fiat nennt ihn „Spoiler ad Assetto Variabile“. Der Spoiler lässt sich auf 12 unterschiedlichen Positionen arretieren, die Neigung kann von 0° bis 60° eingestellt werden. In der maximalen Neigungsposition (60°) erhöht der Spoiler bei einer Geschwindigkeit von 200 km/h die aerodynamische Belastung um bis zu 42 Kilogramm.

Zu den weiteren Sondermerkmalen des Modells zählen die Record Monza Auspuffanlage, Karosseriedetails in Campovolo Grau, darunter der „Spoiler ad Assetto Variabile“, das Body Kit und die Spiegelkappen runden das Sportpaket ab. Campovolo Grau wird auch für den Skorpion-Sticker auf der Motorhaube und den karierten Aufkleber auf dem Dach verwendet. Die 17-Zoll- Leichtmetallfelgen Supersport und die roten Brembo-Bremssättel gehören ebenfalls zur Standardausstattung.

Im Cockpit finden sich neue, exklusive „Tricolore“-Sitze von Sabelt. Hinzu kommt eine nummerierte Tafel für jede der 1.949 hergestellten Einheiten.

Antriebsseitig setzt der Abarth 695 70° Anniversario auf das stärksten Triebwerk der Baureihe. Der 1,4-Liter-Turbomotor leistet 180 PS und 250 Nm. Der Top Speed liegt bei 225 km/h – bei auf 0° stehendem Spoiler. In 6,7 Sekunden beschleunigt das Auto aus dem Stand auf 100 km/h. Preise für das Sondermodell nennt Fiat noch nicht.