Fiat Grizzly: Neuer Familien-SUV mit bis zu sieben Sitzen auf Panda-Basis

Der Fiat Grizzly basiert auf der Smart-Car-Plattform, die eine hohe Flexibilität bei den Antriebsoptionen bietet. Kunden können zwischen Verbrenner-, Hybrid- und Elektroantrieben wählen. Besonders hervorzuheben ist der Hybridantrieb, der einen Benzinmotor mit einem Elektromotor kombiniert. Diese Konfiguration ermöglicht eine effiziente Nutzung von Kraftstoff und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, kurze Strecken rein elektrisch zurückzulegen. Für die Elektrovariante sind mehrere Leistungsstufen geplant, wobei Details zu Batteriekapazität und Reichweite noch ausstehen.

Innenraum und Platzangebot Mit einer Länge von rund 4,5 Metern bietet der Grizzly ein großzügiges Platzangebot. Je nach Konfiguration können bis zu sieben Personen Platz finden. Die Plattform ermöglicht verschiedene Innenraumkonfigurationen, darunter eine Variante mit drei Sitzreihen. Der Innenraum ist flexibel gestaltet und bietet zahlreiche Ablagemöglichkeiten, die den Alltag erleichtern. Das Design orientiert sich an klaren Linien und geometrischen Formen, inspiriert vom Grande Panda.

Vergleich mit dem Dacia Bigster Der Grizzly tritt in direkte Konkurrenz zum Dacia Bigster, der ebenfalls als familienfreundlicher SUV positioniert ist. Während der Bigster mit einer Länge von 4,6 Metern etwas größer ausfällt, bietet der Grizzly ähnliche Vorteile in Bezug auf Platz und Flexibilität. Beide Modelle setzen auf Hybridantriebe, wobei der Bigster zusätzlich eine Variante mit Allradantrieb bietet. Preislich liegt der Grizzly voraussichtlich bei etwa 25.000 Euro und damit auf Augenhöhe mit dem Bigster.

Produktion und Kosten Um die Kosten niedrig zu halten, plant Fiat die Produktion des Grizzly in Marokko. Das Stellantis-Werk in Kenitra, in dem bereits Modelle wie der Peugeot 208 und der Fiat Topolino gefertigt werden, ist ein wahrscheinlicher Standort. Diese Entscheidung ermöglicht es Fiat, den Grizzly zu einem wettbewerbsfähigen Preis anzubieten und gleichzeitig die Produktionskosten zu optimieren.

Ausblick und Marktchancen Der Fiat Grizzly hat das Potenzial, sich als beliebte Wahl für Familien zu etablieren. Mit seinem flexiblen Innenraum, den modernen Antriebsoptionen und dem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis spricht er eine breite Zielgruppe an. Die Konkurrenz mit dem Dacia Bigster wird spannend, da beide Modelle ähnliche Zielgruppen ansprechen. Fiat plant, in den kommenden Monaten weitere Details zu den technischen Spezifikationen und der Ausstattung des Grizzly zu veröffentlichen.