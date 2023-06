Fiat Panda 4x40° Jubiläumsmodell Das Allrad-Kletterbärchen kommt zurück

Seit 40 Jahren turnt der Fiat Panda 4x4 über Stock und Stein. Selbst die allerersten Exemplare sind, vor allem in den Gebirgsregionen Europas, bis heute zahlreich anzutreffen. Die Erfolgsgeschichte dieses konkurrenzlos wendigen und günstigen Allrad-Zwergs endete im November 2022 abrupt – damals stellte Fiat sang- und klanglos die Produktion des 4x4-Modells ein.

Jetzt kann sich die Fan-Gemeinde freuen, denn Fiat feiert den 40. Geburtstag des kleinen Krabblers mit einem Sondermodell. 1.983 Exemplare der "Panda 4x40°" Limited Edition werden gebaut, was an das Geburtsjahr des Allrad-Panda erinnern soll. Gar nicht einmal so viel angesichts der Gesamtzahl, denn laut Fiat konnten insgesamt rund 800.000 Panda 4x4 seit seiner Einführung abgesetzt werden.

Das Sondermodell kommt in der auch für die aktuellen Fronttriebler-Versionen erhältlichen Cross-Ausstattung und ist in Elfenbein-Lack gehüllt. 15 Zoll Bicolor-Räder, zahlreiche Editionslogos innen und außen, rote Kontrastnähte an den Sitzen (mit Recycling-Stoff bezogen) und ein ebenfalls elfenbeinfarbener Armaturenträger sind die optischen Merkmale der Sonderversion. Typisch für den Panda Cross sind außerdem die gelochte untere Frontschürze mit roten Abschlepphaken, eine schwarze Dachreling sowie die an den Hauptscheinwerfern angeflanschten Nebelscheinwerfer.

Als Komfort-Ausstattung hat der Panda 4x40° Limited Edition Lederlenkrad und Lederschaltknauf, ein DAB-Radio mit 7-Zoll-Touchscreen und CarPlay/Android Auto, beheizbare Außenspiegel, Dämmerungs-, Regen. und Parksensoren sowie eine Klimaautomatik zu bieten.

Was das alles kostet, will Fiat aktuell noch nicht verraten, auch aus der Deutschland-Zentrale gab es dazu auf Nachfrage noch keine Information. Der Panda 4x4 war zuletzt ausschließlich mit dem 0,9-Liter Zweizylindermotor gebaut worden, einzige aktuell für die Fronttriebler verfügbare Maschine ist ein Mildhybrid-Dreizylinder mit einem Liter Hubraum und 70 PS. Das Jubiläumsmodell wird den Zweizylinder TwinAir-Motor reaktivieren, der es zuletzt auf eine Leistung von 85 PS brachte.

Preislich starten die Sondermodelle Red und Garmin des Fiat Panda aktuell bei 17.790 Euro bei vergleichbarer Ausstattung, der Aufpreis für den Allradantrieb in Verbindung mit dem Zweizylindermotor betrug seinerzeit 4.000 Euro – an dieser Marke wird man sich wohl auch für das Sondermodell Panda 4x40° orientieren können. Offiziell mit dem Jubel-Bärchen beliefert werden Italien, Frankreich, die Schweiz und Deutschland.

Fazit

Geburtstagsgeschenk für den Fiat Panda 4x4: 1983 kam der kleine Kletterbär heraus, mit exakt dieser Anzahl Editionsmodelle feiert Fiat nun den 40. Geburtstags des Allradlers für alle. Wer seinerzeit die Produktionseinstellung verpasst hat und leer ausging, sollte also zügig zum freundlichen Fiat-Händler eilen und einen reservieren, denn die Jubelmodelle werden wahrscheinlich recht schnell weg sein.