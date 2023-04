Ford Kuga Graphite Tech Edition Graues Sondermodell, aber keine graue Maus

Ford wertet das SUV-Modell Kuga als Sondermodell Graphite Tech Edition mit auffallenden Design-Merkmalen und einer Vielzahl hochwertiger Assistenztechnologien auf.

Außen grau, innen Technik

Sofort zu erkennen ist die Sonderedition am Farbton Grey Matter, der ausschließlich der Kuga Graphite Tech Edition vorbehalten ist. Als Kontrastprogramm zeigen sich die 19 Zoll großen Leichtmetallfelgen in glänzendem Schwarz. Für eine weitere Aufwertung sorgt das serienmäßig verbaute ST-Line-Paket. Dazu gehören zum Beispiel der große Dachspoiler und rot lackierte Bremssättel. Der Innenraum macht mit Alupedalen und speziellen Einstiegsleisten auf sportlich. Darüber hinaus bietet Ford das Black Package als Option an. Ein Kuga mit diesem Dekor-Paket zeichnet sich durch die auffällige schwarze Ausführung von Dach, hochglänzenden Außenspiegelkappen, Lufteinlässen in der Frontpartie und Heckspoiler aus.

Ebenfalls serienmäßig stattet Ford die Kuga Graphite Tech Edition mit dem Technologie-Paket aus, das zahlreiche Assistenzsysteme zusammenfasst. Dazu zählen unter anderem die Frontkamera, ein adaptiver Tempomat mit Stop-and-Go-Funktion, Toter-Winkel-Assistent, Geschwindigkeitsbegrenzer, Müdigkeitswarner, Einpark-Assistent, LED-Scheinwerfer und ein Head-up-Display.

Auf der Antriebsseite steht die komplette Motorenpalette zur Wahl. Bestellt werden kann die Kuga Graphite Tech Edition ab sofort. Als Grundpreis ruft Ford 42.750 Euro auf. Zu den Kunden rollt das Sondermodell ab Juni 2023.

Fazit

Ford schickt den SUV Kuga als grau lackiertes Sondermodell ins Rennen. Dazu gibt es eine recht stattliche Ausrüstung mit Assistenzsystemen. Mehr aber auch nicht.