Ford Nugget Sonderedition: Ford limitiert den Kult-Camper

Der Ford Nugget startete 1986 auf Basis des Transporters Transit. 2026 feiert Ford den 40. Geburtstag des Reisemobils, das mittlerweile auf dem Ford Transit Tourneo aufbaut. Zum Jubiläum wird der Nugget als Sondermodell "40 Jahre Nugget" aufgelegt. Das zeigen die Kölner erstmals auf der Touristik-Messe CMT in Stuttgart.

Geburtstags-Camper im Nostalgie-Farbkleid Das limitierte Jubiläumsmodell tritt in der Farbgebung an, mit der der erste Nugget 1986 debütierte. Entsprechend trägt der Jubi-Nugget eine Lackierung in "Frozen White" mit schwarzen Design-Elementen an Dach, Schulterlinie und im Seitenschweller-Bereich. Dieses Farbspiel zieht sich auch durch den Innenraum. Die warmweiße Oberfläche der Möbel wird hier mit einer dunklen Arbeitsplatte und schwarzen Schließgriffen an Schränken und Schubladen kombiniert. Diese Kombination ist genau wie das Außendesign exklusiv nur in der Sonderedition bestellbar. Zudem unterstreichen spezielle Jubiläumsembleme auf der Seitenwand, dem Kleiderschrank und den Lichtschaltern den Sonderstatus des limitierten Modells.

Ford bietet die "40 Jahre Nugget"-Edition ausschließlich in der Ausstattungslinie Active, mit dem 170 PS starken Turbodiesel, Automatikgetriebe und in der Version mit langem Radstand an. Wie bei den anderen L2-Varianten können sich Kunden zwischen der Serienausstattung mit mehr Stauvolumen in der Küche (plus 85 Liter gegenüber kürzerem Radstand L1) sowie größerem Kleiderschrank (plus 200 Liter) und der Option mit festintegrierter Toilette entscheiden.

Bestellbar ist die Sonderedition ab sofort, die Auslieferung an Kunden beginnt noch im Frühjahr 2026. Die Preise sind identisch mit denen der regulären L2-Active-Variante mit gleicher Ausstattung und starten bei 89.646,65 Euro. Darüber hinaus dürfen sich Geburtstagskunden über ein Jubiläumsbuch, spezielle Merchandise-Artikel wie einen Jubiläumsbecher und einen Kunden-Event bei Westfalia freuen.