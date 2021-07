Genesis G80 Sport Luxus-Liner mit Hinterrad-Lenkung

Hyundais Luxusmarke Genesis legt seine Luxus-Limousine G80 in einer Sportversion auf. Nun zeigen die Koreaner die ersten Bilder des Genesis G80 Sport.

Mit dem Modell erweitert Genesis sein "Athletic Design" für das Exterieur und Interieur. Als erstes neues Feature springt die exklusiv für den Sport vorbehaltene Lackierung in "Cavendisch Red" ins Auge, die an die roten Klippen der kanadischen Insel Price Edward erinnern soll. Dazu verpasst Genesis der Front noch einen neuen Kühlergrill in dunklem Chromfinish, sowie dreidimensionale Frontschürzen mit neuen Lufteinlassgittern. Schwarze Blenden um die Scheinwerfer sollen das sportliche Design unterstreichen.

Felgen mit Waben-Speichen

Außerdem bietet der Genesis G80 Sport ebenfalls dunkel ausgeführte Chrom-Leisten an der Seite. Der Hingucker sind jedoch die 20 Zoll großen Leichtmetallfelgen mit den außergewöhnlichen Speichen im Wabendesign. Dahinter lässt der Autobauer dem Kunden die Auswahl zwischen roten oder schwarzen Bremssätteln.

Auch am Heck hat Genesis Hand angelegt. Es bleibt bei der Chromspange unter dem Heckbürzel und den Auspuffendrohren in der Front-Grillform, aber die Schürze ist sportlicher mit tiefen Einbuchtungen rechts und links gezeichnet. Dazu gibt es noch einen Art Diffusor-Abschluss.

Genesis G80 Sport mit Hinterradlenkung

Im Innenraum hat der Kunde die Auswahl aus drei exklusiven Farboptionen zum Beispiel Schwarz mit grauen oder roten Ziernähten oder passend zum Lack ein Interieur in Rot. Für die Sitze sind neue Steppungen vorgesehen. Der Fahrer greift im G80 Sport in ein neu gestaltetes Dreispeichen-Lenkrad mit schmalerem Pralltopf sowie Alu- und Karbon-Applikationen. Übrigens: Der Genesis G80 Sport mit Allradantrieb ist mit einer Hinterradlenkung ausgestattet, weitere technische Daten bleibt der Autobauer noch schuldig.

Als Antrieb dient dem Modell der 3,5-Liter-V6-Benziner, der im regulären G80 380 PS sowie 530 Nm bereitstellt. Im G80 Sport dürfte die Leistung dann höher ausfallen. Der Marktstart ist für das dritte Quartal 2021 vorgesehen, vermutlich dann später auch in Europa.

Fazit

Genesis macht den G80 mit der Sportversion noch eine Spur exklusiver. Leider sind noch keine technischen Daten vorhanden, allerdings verpassen die Koreaner dem Modell eine Hinterradlenkung und eine sportlicheres Lenkrad – neben diversen optischen Änderungen innen und außen.