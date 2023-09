Seit 2006 hat GMC den Acadia im Programm, der ausschließlich in Nordamerika und Mexiko angeboten wird. Besonders aufgefallen ist das Modell in der Vergangenheit nicht, die beiden bisherigen Generationen zeigten sich mit Allerwelts-Design und unspektakulärer Technik, waren außerdem bei den Verkaufszahlen (zuletzt rund 50.000 Einheiten im Jahr 2022 in den USA) nicht unbedingte Überflieger. Das soll sich mit der dritten Generation ändern, die von GMC kräftig aufgerüscht wurde.