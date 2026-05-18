HWA Evo R Track Special: Flügelmonster nur für den Track

Im Sommer 2025 hatte die 1998 von AMG-Gründer Hans-Werner Aufrecht gegründete Rennsport-Firma HWA ein eigenes Auto angekündigt – den HWA Evo, einer stark modernisierten Neuauflage des Mercedes 190E 2.5-16 Evo II. Vom Renner im DTM-Look sollen 100 Exemplare mit Straßenzulassung entstehen.

Beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring im Mai 2026 war HWA mit drei Evo.R am Start – und das durchaus erfolgreich. Zwei der neu entwickelten Rennfahrzeuge fuhren bei dem Langstreckenklassiker auf das Podium der SP-X-Klasse. Der Wagen mit der Startnummer 61 erreichte den zweiten Platz. Die Startnummer 62 holte sich Rang drei. Das dritte Schwestermodell, auf dem auch sport-auto-Kollege Christian Gebhardt unterwegs war, sichert sich mit der Starnummer 63 den vierten Platz in dieser Klasse.

Track-Tool für jedermann HWA schaffte aber nicht nur ein gutes Ergebnis, die Affalterbacher nutzten den Event aber auch, um eine Kleinserie des HWA Evo anzukündigen. Von der als reine Rennstreckenversion angelegten Variante, die HWA Evo R heißen wird, sollen nur 15 Exemplare aufgelegt werden. Das Tracktool soll technisch unmittelbar auf dem Rennfahrzeug HWA EVO.R aufbauen.

Der EVO.R wurde nach HWA-Angaben mit Fokus auf einfache Handhabung und Bedienung entwickelt, wodurch er für Fahrer aller Erfahrungsstufen zugänglich ist. Eine optimale Balance wird dank der bereits beim HWA EVO vorhandenen Frontmittelmotor-Architektur und des Transaxle-Layouts erreicht; zudem sorgen ein sechsfach verstellbares Rennsportfahrwerk – entwickelt in Zusammenarbeit mit KW und H&R – sowie AP Racing-Wettbewerbsbremsen für absolute Souveränität und Kontrolle.

Noch mehr Leistung Der von HWA entwickelte Drei-Liter-V6-Biturbomotor wurde leistungsgesteigert und liefert nun rund 560 PS Leistung sowie 670 Nm Drehmoment. Gesteuert wird er von einem Bosch Motorsport-Steuergerät und geschaltet über ein sequenzielles Sechsganggetriebe. Zusätzlich zur Vollcarbon-Karosserie des HWA EVO-Straßenfahrzeugs verfügt die Rennstrecken-Variante über ein Motorsport-Bodykit mit verbreiterten Radhäusern vorne und hinten, einer überarbeiteten Motorhaube, NACA-Lufteinlässen, Polycarbonat-Scheiben, abnehmbaren Fondtüren sowie maßgefertigten, leichten Ronal-Rennsportfelgen.

Eine verstellbare Pedalerie und ein speziell entwickelter Vollcarbon-Rennsitz gewährleisten eine optimale Sitzposition für Fahrer unterschiedlichster Staturen, während das verstärkte Monocoque-Chassis, der FIA-homologierte Überrollkäfig und die Sicherheitstankzelle für modernste Sicherheitsstandards sorgen. Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen gehören eine integrierte Vierstempel-Lufthebeanlage (Airjack-System), eine Rennsport-Abgasanlage sowie optional ein Trinksystem, ein Beifahrersitz, eine Klimaanlage und ein 24h-Beleuchtungspaket.

Mit Rund-Um-Versorgung Kunden werden auch nach dem Kauf ihres Tracktools durch HWA betreut. Das "Turn-key"-Kundensupport-Programm von HWA garantiert dabei in jeder Phase der Besitzdauer Zugang zu erfahrenen Technikern, einem dedizierten Ersatzteilservice sowie Einladungen zu exklusiven Veranstaltungen. Jedes Fahrzeug wird auf Bestellung gefertigt; dabei steht eine Reihe von Optionspaketen zur Auswahl, darunter das "Langstreckenpaket", ein "Starter Kit" sowie ein "Electronic Kit".

Preise für den Evo.R nennt HWA noch nicht.