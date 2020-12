MBUX Hyperscreen im Mercedes EQS Elektro-S-Klasse kommt mit Monster-Display

Abgesehen davon, dass der kommende Mercedes EQS (Erste Fahrt im Mercedes EQS) in Sachen Reichweite (700 Kilometer) die Messlatte im elektrischen Luxus-Segment extrem weit verschieben soll, programmieren sie bei Mercedes auch an reichlich digitalen Überraschungen. Wie schon in der jüngst vorgestellten S-Klasse soll künstliche Intelligenz (KI) die Fahrt im multimedial und digital mehr als vollgestopften Elektro-Flaggschiff zum Erlebnis machen, ohne dass man zwischen all den Sensoren, Kameras und Assistenten verloren geht.

Riesen-Screen mit Ankündigung

Mit dazu beitragen soll ein riesiges Display, das bei Mercedes bislang nur "MBUX Hyperscreen" heißt und im Januar vorgestellt werden soll. Warum riesig? Weil sich das Teil laut Mercedes über die gesamte Fahrzeugbreite von A-Säule zu A-Säule streckt. Sowas haben wir zuletzt vom China-Start-up Byton gehört, das seinen 48 Zoll großen Riesen-Screen samt Auto drumherum (M-Byte) nach wie vor nicht in Serie gebaut bekommt. Das wird Mercedes ganz sicher nicht passieren. Und wenn wir ehrlich sind, kommt die Hyperscreen-Ankündigung gar nicht so überraschend.

Mercedes-Benz Bereits im "Vision EQS" haben die Mercedes-Designer angedeutet, dass der imposante Armaturenträger vielleicht nicht nur "analog" verbaut wird.

Hyperscreen nur eine Option

Ein etwas genauerer Blick auf die Innenraum-Bilder des Vision EQS (Überblick: So kommen EQS, EQE und EQS SUV) aus dem Jahr 2019 haben bereits erahnen lassen, dass das Riesen-Teil von Armaturenbrett eventuell ein wenig mehr drauf haben könnte, als einfach nur adrett auszusehen. Die dort eingeblendete Geschwindigkeitsanzeige funktioniert nämlich nicht, ohne dass irgend eine Art von Display im Spiel ist. Auf den ersten Erlkönig-Bildern präsentiert sich der EQS samt Armaturenträger aber noch relativ konventionell, vom rund 20 Zoll großen Zentralbildschirm mal abgesehen, der aber seit der neuen S-Klasse nicht mehr wirklich neu ist. Erklärung: Den Hyperscreen gibt's im EQS nur als Option! Heißt: Der Basis-EQS bekommt ein Cockpit mit freistehendem Display, vergleichbar mit der S-Klasse. Die Top-Version kommt mit Hyperscreen aber ohne den freistehenden Bildschirm.

Mercedes-Benz Auto-Startup Byton verbaut im deutlich kleineren M-Byte einen 48-Zoll-Screen. der Hyperscreen im EQS wird also deutlich größer werden!

Ein Display, oder viele?

Bleibt die Frage, wie die Schwaben die Sache mit dem geschwungenen Riesen-Display technisch hinbekommen. Vieles spricht dafür, dass Mercedes die Fläche mit wahrscheinlich 3 Displays abdecken wird, die unter einer transparenten Oberfläche zusammengefügt sind. Das würde nicht nur die Kosten in der Produktion, sondern auch später bei Reparaturen reduzieren. Auch die Frage, welcher Teil des Display-Armaturenbretts eine berührungsempfindliche Oberfläche bekommt, ist spannend, aber noch unbeantwortet. Mit Blick auf die S-Klasse könnte man orakeln, dass der Bereich vor dem Lenkrad kein Touchscreen wird, dafür aber mit 3D-Ansicht ausgestattet sein wird. Am 07. Januar 2021 sind wir schlauer. Dann stellt Mercedes-Chef Ola Källenius den neuen Riesen-Bildschirm und die Technik dahinter vor.

Fazit

Bereits in der aktuellen S-Klasse (Check: Die schlauste S-Klasse aller Zeiten) hat Mercedes gezeigt, dass man eine extrem komplexe digitale Infrastruktur mit Hilfe von extrem hochauflösenden Displays und künstlicher Intelligenz lecker und nutzerfreundlich verpacken kann. Der EQS soll das alles nochmal toppen. Mal sehen, was das MBUX-Flaggschiff außer seiner schieren Größe noch so alles draufhaben wird.