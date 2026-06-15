Hyundai i20: Hier kommt der neue Korea-Kleinwagen

In Europa dreht die neue Generation des Kleinwagens i20 noch als Erlkönig ihre Kreise, in Brasilien haben die Koreaner jetzt den neuen i20 präsentiert. Inwieweit sich das brasilianische Modell vom kommenden Europa-Modell unterscheidet, ist noch nicht bekannt.

Europa bekommt eigenes Modell Hyundai Deutschland betont auf Anfrage von auto motor und sport, dass sich die Version für Südamerika und Europa zwar die gleiche Plattform teilen, sich aber deutlich beim Design, den Antrieben, Innenraum und Fahrwerksabstimmung unterscheiden. Zudem wurde das Design speziell für den südamerikanischen Markt entwickelt. Wir glauben dennoch, dass der Südamerikaner schon einen ersten Ausblick darauf gibt, was wir hierzulande erwarten dürfen.

Im brasilianischen Hyundai-Portfolio positioniert sich der neue i20, der auf der weiterentwickelten K3-Plattform basiert, zwischen dem HB20 und dem kleinen SUV Creta. Er soll hier die Lücke zwischen dem Schrägheckmodell und dem SUV-Segment schließen.

Hyundai i20 wächst Der neue, viertürige i20 kommt auf eine Länge von 4,31 Meter, eine Breite von 1,78 Meter und eine Höhe von 1,50 Meter. Der Radstand liegt bei 2.580 Millimetern. Während der Radstand sich mit dem aktuellen Europa-Modell deckt, wächst der neue i20 in allen anderen Dimensionen. Beim Ladevolumen steht allerdings kein Plus in der Liste: Mit 346 bis 1.152 Liter bleibt er leicht unter dem Europa-Modell.

Auch der neue i20 setzt beim Design auf das aktuelle "Art of Steel"-Designkonzept mit klareren Flächen, deutlich definierten Kanten und geometrische ausgewogenen Karosserie-Proportionen. Die i20-Front zeichnet sich durch markant gestaltete Scheinwerfer mit drei LED-Elemen

ten aus. Ein horizontales LED-Band verbindet die Scheinwerfer und zieht die Lichtsignatur über die gesamte Front. Mit Kunststoff beplankte Radläufe verleihen dem i20 einen dezenten Cross-Look. Die Schulterlinie steigt ab der Mitte der hinteren Tür steil an und trifft sich so oben in der C-Säule mit der sanft abfallenden Dachlinie. Über der Heckscheibe sitzt ein kleiner Dachkantenspoiler. Die C-förmigen LED-Rückleuchten sind ebenfalls mit einem Leuchtenband verbunden. Die große Heckklappe reicht bis zur Schürze. Letztere präsentiert sich in Diffusoroptik. In den Radhäusern sitzen 17 Zoll große Leichtmetallfelgen.

Curved Display im Cockpit Die Cockpit-Landschaft des Hyundai i20 setzt auf ein breites Curved-Display, das unter einer Glasfläche das digitale 12,3-Zoll-Kombiinstrument und den ebenfalls 12,3 Zoll großen Infotainmenttouchscreen vereint. Smartphones werden drahtlos per Apple Carplay und Android Auto eingebunden. Software-Updates sind over-the-air möglich. Das Dreispeichen-Lenkrad ist mit zahlreichen Bedienelementen bestückt. Weitere Tasten und Regler sitzen in einer Leiste unter dem Touchscreen. Die Klimabedienung wurde senkrecht in der Mittelkonsole zwischen den Belüftungsdüsen platziert. Weitere Luftdüsen sitzen senkrecht außen an der Armaturentafel. Vor dem Beifahrer gibt es ein offenes Ablagefach und ein geschlossenes Handschuhfach. Die Mittelkonsole bündelt den Getriebewählhebel, eine induktive Ladeschale sowie weitere USB-Ports. Gangwechsel sind auch über Paddels am Lenkrad möglich.

Nur Flex-Fuel-Triebwerke Das Motorenangebot für Brasilien umfasst zwei Dreizylinder-Benziner mit einem Liter Hubraum. Die Saugervariante, die als Flex-Fuel-Version auch auf den Betrieb mit Ethanol ausgelegt ist, kommt auf 75 PS (80 PS im Ethanolbetrieb) und 96 Nm Drehmoment. Mit Turboaufladung steigt die Leistung auf 115 PS und 175 Nm. Dabei ist es egal, ob Benzin oder Ethanol verfeuert wird. Die schwächere Version ist mit einem Fünfgang-Schaltgetriebe ausgestattet, während die stärkere Variante ausschließlich mit einer Sechsgang-Automatik angeboten wird.

Umfangreiche Sicherheitsausstattung Die Sicherheitsausstattung des neuen Hyundai i20 umfasst neben sechs Airbags Reifendrucküberwachung, Rückfahrkamera, Parksensoren, Spurhalte- und Spurfolgeassistenten, den Aufmerksamkeitsassistenten, einen autonomen Notbremsassistenten, Totwinkel-Assistent, adaptiven Tempomat, Fernlichtassistent, Querverkehrswarner hinten, Totwinkelassistent und Ausstiegsassistent.

In Brasilien startet der neue i20, der in fünf verschiedenen Ausstattungsvarianten angeboten wird, zu Preisen ab umgerechnet rund 17.000 Euro.