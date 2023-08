Recht viel mehr geht wohl nicht. Nachdem der Trend beim SUV-Design schon seit geraumer Zeit zur Kante geht, treibt Hyundai diese Entwicklung mit dem neuen Santa Fe auf die Spitze. Die Bilder des kommenden koreanischen Mittelklasse-SUV zeigen den radikalen Neubeginn bei der Formensprache. Gleichzeitig will Hyundai den Freizeit-Charakter des neuen Modells mehr in den Vordergrund rücken.

Weltpremiere im August Markant sind in erster Linie die Seitenansicht und das Heck. Letzteres ist wie mit dem Fallbeil modelliert und überrascht mit den tief unten platzierten, umlaufenden Leuchtbändern. Bei Front- und Heckleuchten setzt Hyundai auf eine "H"-Signatur aus LED-Einheiten als neues Markenzeichen. Hyundai betont außerdem den größeren Ausschnitt der Heckklappe, der eine besonders mühelose Beladung erlauben soll, die riesige Heckklappe schwingt weit nach oben und bildet so praktisch ein Vordach. Im Werbevideo (siehe unten) wird das Ganze als Picknick-Möglichkeit bei schlechtem Wetter zelebriert.

Auffällig sind die nach hinten abfallende Dachlinie und das durch schwarze Säulen optisch schwebende Dach – ein Design-Trick, den einst Range-Rover-Modelle einführten. Die Front mit dem strengen symmetrischen Design wird von den H-förmigen Tagfahrleuchten dominiert, die mit einer leuchtenden Querspange über den gesamten Kühlergrill verbunden sind.

Hyundai Eine Tuning-Studie des neuen Santa Fe im Offroad-Look hat Hyundai auch gleich vorgestellt.



Großes Kombi-Display Einblicke in den Innenraum gibt uns Hyundai auch schon. Instrumenten- und Multimedia-Display sind zu einer gemeinsamen Einheit zusammengefasst, die bis zur Beifahrerseite reicht. Bei der Ausstattung im Look von offenporigem Holz, Leder und Textil kommt viel umweltschonendes Recycling-Material zum Einsatz. Die Bedieninsel oberhalb der Mittelkonsole teilt sich auf in drei Bereiche. Der obere dient zur Mediensteuerung, der mittlere, eine kombinierte Einheit aus Drehreglern und Touch-Display, übernimmt die Klimasteuerung. Unterhalb ist eine Schalterleiste für Fahrprogramme und Assistenzsysteme untergebracht.

Smartphone-Junkies werden erfreut die gleich zwei kabellosen Qi-Ladepads sowie die zusätzlichen USB-C-Steckdosen in der Mittelkonsole bemerken, dahinter befindet sich die Getränkehalter. Unterhalb dieser schwebend ausgeführten Konsole sitzt ein weiteres großes Ablagefach. Erkennbar ist auf den ersten Bildern außerdem ein voluminöser Getriebewahlhebel an der Lenksäule. Neu an Bord ist ein UV-C-Sterilisationsfach. In diesem Fach können Gegenstände wie Mobiltelefone, Geldbörsen und ähnliches mit UV-Licht sterilisiert werden.

Hyundai Santa Fe technische Daten Technische Daten Hyundai Santa Fe 2024 Länge (mm) 4.830 Breite (mm) 1.900 Höhe (mm) 1.720-1.780 Radstand (mm) 2.815 Laderaum Standard (l) 725 Leergewicht (kg) 2.225-2.295

Mehr Platz, nur noch Hybrid Beim ersten Blick ins Heckabteil betont Hyundai sehr auffällig das Thema mobile Freizeit und zeigt den Laderaum zur Liegefläche umfunktioniert. Möglich macht das eine offenbar völlig stufenfreie Umlegemöglichkeit der hinteren Sitze, wodurch sich eine bis zu den vorderen Sitzlehnen reichende ebene Fläche ergibt. Für den Laderaum gibt es aktuell nur offizielle Angaben zum Volumen bei fünfsitziger Bestuhlung – 725 Liter, 91 Liter mehr als beim Vorgängermodell. In der dritten Sitzreihe wurde die Kopf- und Beinfreiheit um 69 beziehungsweise 15 Millimeter erhöht.

In Europa wird der neue Santa Fe mit zwei Hybrid-Antriebsvarianten erhältlich sein, beide mit Sechsstufenautomat. Einen Dieselmotor nimmt Hyundai nicht mehr ins Programm. Der 1,6-Liter-Turbo-Benziner als Vollhybrid leistet 180 PS bei einem Drehmoment von 265 Nm. Als zweites Triebwerk kommt ein Plug-in Hybrid zum Einsatz, dessen elektrischen Part mit Leistung, Akku-Kapazität und elektrischer Reichweite Hyundai noch nicht genannt hat.

Hyundai Santa Fe 2024 Motoren Motoren 1.6 T-GDI HEV 1.6 T-GDI PHEV Leistung Benzinmotor (kW/PS) 132/180 118/160 Drehmoment (Nm) 265 265 0-100 km/h (s) 9,5 9,1 vmax (km/h) 190 190

Zu den Preisen gibt es aktuell noch keine Ankündigung, wohl aber zum Marktstart. In Korea geht der neue Santa Fe bereits in diesem Jahr in den Verkauf, Europa und Nordamerika folgen in der ersten Jahreshälfte 2024. Preislich wird man sich auf die Region um 60.000 Euro als Basis einstellen dürfen.

Umfrage SUV werden immer kantiger, wie gefällt Ihnen das? 397 Mal abgestimmt Muss nicht sein, finde ich unästhetisch Supercool, so muss das sein