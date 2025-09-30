Hyundai Tucson Modellpflege: Die Motorenauswahl wird größer

Seit 2020 ist die aktuelle Modellgeneration des Tucson am Start. Bereits im Vorjahr wurde er umfangreich im Cockpit überarbeitet. Zum Modelljahr 2026 erhält der SUV neue Antriebsoptionen, weiterentwickelte Assistenzsysteme, zusätzliche Ausstattungslinien und mehr Power, insbesondere bei der Hybrid-Variante.

Neue Verbrenner, stärkerer Hybrid Im neu sortierten Motorenangebot ersetzen künftig zwei Verbrenner das bisherige Aggregat mit 160 PS und 48-Volt-Hybridsystem. Neuer Einstiegsmotor ist der 1.6 T-GDI mit 150 PS, der wahlweise mit einem manuellen Sechsganggetriebe oder einem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe kombiniert werden kann. Angetrieben werden in beiden Fällen nur die Vorderräder. Darüber rangiert der 1.6 T-GDI in der 180-PS-Version. Die ist immer mit Allradantrieb und dem Siebengang-Doppelkuppler verknüpft. Bei beiden Triebwerken entfällt das Mildhybrid-System.

Nachgelegt hat Hyundai auch beim 1.6 T-GDI-Hybridmotor. Die Systemleistung wurde um 24 auf nun 239 PS angehoben. Ein Automatikgetriebe gehört immer zur Serienausstattung. Wählen können die Kunden zwischen Front- und Allradantrieb. Mit dem Leistungsplus erhöht sich auch die Anhängelast um 150 auf nun maximal 1.510 Kilogramm. Gestiegen ist auch die Höchstgeschwindigkeit – um 19 auf 196 km/h.

Neue sportliche Ausstattungsvariante Neu justiert haben die Koreaner außerdem das Ausstattungsangebot. In der Basis-Version Prime gehört der digitale Fahrzeugschlüssel jetzt zum Serienumfang. Ganz neu ist die Ausstattungslinie N Line X, die als zweite sportliche Ausstattung die Version N Line ergänzt. In der Variante N Line X sind der digitale Fahrzeugschlüssel sowie das Sitz-Paket serienmäßig.

Verbessert zeigt sich auch die Verkehrszeichenerkennung, die mit neuen Warntönen agiert. Wer auf die akustische Warnung verzichten kann, kann diese jetzt per Lenkradtaste deaktivieren.