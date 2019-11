Lamborghini Lambo V12 Vision Gran Turismo Futuristischer Konsolen-Kampfstier

Die Liste der Hersteller, die Visionen für Gran Turismo beigesteuert haben, ist lang und illuster. Jedoch fehlte im Reigen der sportlichen Konzepte bislang noch ein großer Name: Lamborghini. Mit dem Lambo V12 Vision Gran Turismo haben die Italiener nun ihre Idee der Sportwagen-Zukunft präsentiert. Offiziell wurde der Lambo V12 zwar im Rahmen des Finales der Gran-Turismo-Weltmeisterschaft in Monaco vorgestellt, doch wir konnten bereits vorher ein 1:1-Modell unter die Lupe nehmen.

Das ist der Lamborghini Lambo V12 Vision Gran Turismo

5:19 Min.

V12-Power und traditionelle Linien

Der Lambo V12 ist als Single-Seater ausgelegt und erinnert an eine Mischung aus Le-Mans-Prototyp und Formel-Bolide. Chef-Designer Mitja Borkert und sein Team setzten bei der Aerodynamik auf einen brachialen Diffusor sowie eine komplex gezeichnete Luftführung mit Leitblechen. Die Räder sind verkleidet und tragen wuchtige Felgen mit hexagonalen Strukturen. Scheinwerfer und Rückleuchten haben eine Y-Form und sollen so einen ersten Ausblick auf zukünftige Designs geben.

David Oßwald Lamborghini-Chef-Designer Mitja Borkert erklärt den Design-Prozess des Lambo V12 Vision Gran Turismo.

Bei der Silhouette liefert eine zentrale, sich durchziehende Linie die Basis. Im Gegensatz zu anderen Konzepten stellt Lamborghini so eine klare Verbindung zu den aktuellen Fahrzeugen her. In diese Linie ist auch der in Glas eingerahmte V12-Motor integriert, der aus dem extremen Hybrid-Sportler Sián stammt. Seine 819 PS Gesamtleistung machen den Sián zum stärksten Lamborghini aller Zeiten – in der realen Welt.

Innen erinnert das digitale Hypercar eher an einen Kampfjet: Der Fahrer steigt von vorne in die Kapsel-artige Front ein und verfügt dort über ein futuristisches Lenkrad und ein großes HUD, das verschiedene Details und sogar Tipps einblendet. Auf diesem Weg sollen die Piloten an ihren Fähigkeiten feilen können. Bevor es soweit ist, müssen sich die Spieler von Gran Turismo Sport allerdings noch etwas gedulden. Der Lambo V12 Vision Gran Turismo soll im Frühling 2020 in das Playstation-4-Spiel integriert werden.

Fazit

Die Idee hinter Vision Gran Turismo ist so simpel wie genial: Anstatt Konzept-Autos auf Messen und Events vollstauben zu lassen, können sich Fans in ihre virtuelle Ableger setzen und fleißig Runden drehen. Dementsprechend war es nur eine Frage der Zeit, bis auch Lamborghini ein Studie beisteuert – und was für eine!