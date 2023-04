Lincoln Nautilus (2024) Premiere Luxus-SUV mit 48-Zoll Riesendisplay

Möglicherweise fragen Sie sich gleich zu Beginn: Nautilus wer? Tatsächlich ist dieses Modell in Europa nicht jedem geläufig, was auch daran liegen mag, dass er selbst in seinem Heimatland mit eher schütteren Verkaufsergebnissen gesegnet ist. Rund 20.000 Exemplare konnte Lincoln im vergangenen Jahr absetzen. Um das in Relation zu stellen: Die Lincoln-Mutter Ford braucht für den Verkauf von 20.000 F-Series Pick-up in den USA keine zwei Wochen.

Vielleicht wird der Nautilus nun aber ein echter Überflieger, denn für das Modelljahr 2024 kommt er ganz neu, schön und duftend. Mit seinen 4,9 Meter Außenlänge rivalisiert der Nautilus mit Modellen wie dem BMW X5, will diesen aber bei den Preisen (mehr dazu unten) herausfordern. Die komplett neu designte Modellreihe basiert auf der überarbeiteten C2-Plattform von Ford, die bei uns zum Beispiel unter dem Kuga steckt.

Neuer Hybridantrieb mit 314 PS

Gegenüber dem eher rundlichen Vorgänger hat der neue Lincoln Nautilus an Präsenz gewonnen, das kantigere Design mit charakteristischen über die ganze Breite geführten Leuchtstreifen an Front und Heck passt gut in die Zeit. Aus der Zeit und dem Angebot gefallen ist dagegen der frühere V6-Motor mit 2,7 Liter Hubraum und zuletzt 329 PS. Seine Stelle nimmt nun ein Hybridantrieb mit einer Systemleistung von 314 PS ein. Basismaschine mit und ohne Hybrid ist ein Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenziner mit 253 PS Leistung. Der Benziner verfügt über eine Achtstufen-Automatik, der Hybrid über ein stufenloses CVT-Getriebe.

Lincoln Da gibt es viel zu gucken: Hauptdisplay über die gesamte Armaturenbreite.

Großes Kino im wörtlichen Sinn gibt es im Innenraum. Der kommt jetzt richtig luxuriös daher, während der Vorgänger (den können Sie hier ansehen) ausgesprochen brav gestaltet war. Prägendes Merkmal ist hier der über die gesamte Armaturenbreite gezogene Bildschirm, der auch noch von einem zentralen, mittig platzierten Display ergänzt wird. Apple Carplay, Android Auto und die Alexa-basierte Sprachsteuerung sind Ehrensache, auf die Nase gibt es mit einem serienmäßigen Beduftungssystem und drei verschiedenen Duftnoten.

Auch dufte: Der Lincoln Nautilus lenkt nun selbst, das BlueCruise-System von Ford in der aktuellen Version 1.2 wurde für den Nautilus integriert. Das für freigegebene Autobahnstrecken ausgelegte System kann unter anderem beim Betätigen des Blinkers einen automatischen Spurwechsel durchführen und hält bei aktivierter Spurführung automatisch einen erhöhten seitlichen Abstand zu breiten Fahrzeugen wie Lkw auf der Nebenspur.

Lincoln Nautilus ab 46.000 Euro

So ganz amerikanisch ist der Lincoln Nautilus dabei gar nicht. Gebaut wird er nämlich in Hangzhou/China, das zuvor für die US-Version zuständige Werk Oakville, Ontario, wird für Elektrofahrzeuge umgebaut. Günstiger wird der Nautilus dadurch aber nicht, eher im Gegenteil. Die Preise legen gegenüber dem Vorgänger auch ausstattungsbereinigt (Allradantrieb ist nun Serie) um mehrere tausend Dollar zu. Der Basispreis für den Nautilus "Premiere" liegt bei 50.415 Dollar, das Topmodell "Black Label" kostet 74.465 Dollar. Zum aktuellen Kurs umgerechnet bedeutet das rund 46.000 Euro für das Basis- und rund 68.000 Euro für das Topmodell.

Fazit

Mit dem komplett neuen Nautilus kann Lincoln im Gegensatz zum Vorgängermodell echte Akzente setzen. Die neue Generation kommt mit einem superbreiten Panorama-Bildschirm und modernem Design, außerdem zieht das Ford-System BlueCruise für autonomes Fahren ein.