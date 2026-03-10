MAN TGX 41.640 8x4/4: Der schleppt bis zu 250 Tonnen weg

Wenn ein moderner SUV 3,5 Tonnen anhängen darf, gilt er schon als kräftiges Zugfahrzeug. Über einen solchen Wert schmunzelt der neue MAN TGX 41.640 nur. Die jetzt vorgestellte neue Schwerlastzugmaschine wartet mit einem zulässigen Gesamtgewicht von satten 250 Tonnen auf.

Die neue Zugmaschine ist aber kein Angebot von der Stange, sie entsteht als komplette Werkslösung von MAN Individual. Das vierachsige Basisfahrzeug wird im Werk München produziert und anschließend im MAN Truck Modification Center in Wittlich mit Schwerlastkupplungen, verstärkter Kühlung, sowie Diesel- und Hydrauliktank ausgestattet.

Das neue dicke Ding "Mit unserer neuen 250-Tonnen-Zugmaschine kehren wir in die Königsdisziplin, den Schwerlasttransport, zurück", erklärt Friedrich Baumann, Vorstand Sales & Customer Solutions bei MAN Truck & Bus, bei der Präsentation des MAN TGX 41.640. Der soll sich künftig um den Transport von schweren Großturbinen für Windkraftanlagen, Hochspannungstransformatoren oder ganze U‑Boote kümmern. Der MAN TGX bringt dafür unter anderem eine Wandlerschaltkupplung, ein für Extremlasten ausgelegtes Spezialgetriebe sowie leistungsstarke Hydraulik- und Druckluftsysteme mit, die das präzise Lenken und Nivellieren der 30 und mehr Achsen von Schwerlast-Anhängern in jeder Fahrsituation ermöglichen.

Herzstück des neuen Schwerlastmodells ist der MAN D3876-Reihensechszylindermotor mit 15,26 Liter Hubraum, 640 PS und 3.000 Nm Drehmoment, welches im Bereich von 900 bis 1.380/min zur Verfügung steht. Das schafft ideale Voraussetzungen für hohe Lasten bei niedrigen Geschwindigkeiten. Die in das automatisierte MAN TipMatic 12.30 OD-Getriebe integrierte Wandlerschaltkupplung (WSK) ermöglicht verschleißarmes, kraftvolles Anfahren mit einer bis zu 1,59-fachen Drehmomenterhöhung und feinfühliges Rangieren. Zusätzlich sorgt der Retarder 40 für hohe Dauerbremsleistung und thermische Stabilität. Spezielle TipMatic-Programme unterstützen im Einsatz: das Schwertransport-Programm für bis 250 Tonnen, der Efficiency Modus für Lasten bis 70 Tonnen bei zugleich besonders sparsamem Kraftstoffverbrauch.

Jede Menge Spezialausstattung Die zentralen Schwerlastkomponenten bündelt MAN in einem Schwerlastturm hinter dem Fahrerhaus. Er enthält vier Druckbehälter für 160 Liter zusätzlichen Luftvorrat, einen 960-Liter-Dieseltank sowie den 290-Liter-Tank der zweistufigen Schwerlasthydraulik. Diese liefert Drücke bis 300 bar, arbeitet mit einem Load‑Sensing-System und stellt unabhängig von der Last 20 oder 40 l/min Ölmenge bereit – je nach Bedarf der Achslenksysteme. Ebenfalls in den Schwerlastturm integriert ist ein Schwertransportkühler, der auch bei niedrigen Geschwindigkeiten und hoher Motorlast die Motor-Temperatur stabil hält.

Auf dem Rahmen sitzt die JOST JSK 38 C-Sattelkupplung (3,5"), serienmäßig mit 800 mm Verschiebeeinrichtung zur optimalen Lastverteilung. Für den Einsatz im Schub- oder Ziehbetrieb besitzt das Fahrzeug vorne eine Registerkupplung mit drei Höhenniveaus. Hinten kann optional die Rockinger 56 EA-Kupplung montiert werden, deren automatischer Schließmechanismus komfortables und zuverlässiges Kuppeln auch auf unebenem Terrain ermöglicht.

Luxus auf Wunsch Optional kommt zur Last auch die Lust, denn die Zugmaschine kann mit dem MAN Individual Lion S-Ausstattungspaket ausgerüstet werden. Das umfasst exklusive Design-Elemente wie Carbon-Applikationen, schwarze Aerodomes, rote Akzente sowie Alcantara-Sitzbezüge, Ziernähte und rote Sicherheitsgurte. Ein 24-Zoll-Fernseher oder eine elektrisch verstellbare Fernsehliege stehen ebenso wie eine Ambientebeleuchtung optional zur Verfügung.