MAN TGX Truckers Edition von Fahrern gestaltet: Sonderversion für die ganz lange Tour

Der Nutzfahrzeughersteller MAN hat auf dem Truck Grand Prix am Nürburgring erstmals die TGX Truckers’ Edition vorgestellt. Die Sonderausführung basiert auf der TGX 18.560 4x2 Sattelzugmaschine und ist für den Fernverkehr ausgerichtet. Rund 350 Fahrer aus ganz Europa brachten ihre Erfahrungen und Erwartungen über die Truckers’ World Community in das Projekt ein.

Ausgangspunkt war ein gemeinsamer Workshop, in dem die Teilnehmer ein Anforderungsprofil für einen modernen Fernverkehrs-Lkw erarbeiteten. Im Fokus standen keine außergewöhnlichen Einzelumbauten, sondern eine ausgewogene Kombination aus Funktionalität, Komfort, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit. Ziel war es, ein Fahrzeug zu konfigurieren, das bereits ab Werk zentrale Bedürfnisse abdeckt und zusätzliche Nachrüstungen weitgehend überflüssig macht.

Serienmäßig mit optimaler Ausstattung Technisch setzt die TGX Truckers’ Edition auf den MAN PowerLion-Antriebsstrang. Herzstück ist der neu entwickelte D30-Reihensechszylinder mit 13 Litern Hubraum, einer Leistung von 560 PS und einem maximalen Drehmoment von 2.800 Nm. Der Motor wird mit dem automatisierten Getriebe TipMatic 14 kombiniert. Nach Herstellerangaben erreicht der Antrieb einen Wirkungsgrad von über 50 Prozent. Im Vergleich zum Vorgängermodell mit D26-Motor sollen sich in Verbindung mit aerodynamischen Optimierungen Einsparungen beim Kraftstoffverbrauch und den CO₂-Emissionen von bis zu fünf Prozent ergeben.

Unterstützt wird der Antriebsstrang durch Assistenzsysteme, die auf den Fernverkehr ausgelegt sind. Dazu gehört unter anderem EfficientCruise mit PredictiveDrive, das Streckenverlauf und Topografie in die Fahrstrategie einbezieht. Ergänzt wird das System durch den Notbremsassistenten EBA Plus mit Front Detection sowie durch Abbiegeassistenz. Diese Funktionen sollen den Fahrer entlasten und zugleich zur Sicherheit im gemischten Verkehr beitragen.

Langstrecken-Profi Die Ausstattung der Truckers’ Edition orientiert sich deutlich am Einsatz auf langen Strecken. Das GX-Fahrerhaus mit Voll-Luftfederung bildet die Basis für einen Arbeitsplatz, der sowohl Fahr- als auch Ruhephasen optimieren soll. Zur Serienausstattung gehören unter anderem klimatisierte und beheizbare Sitze, eine elektrische Standklimaanlage sowie das elektronische Lenksystem ComfortSteering. Hinzu kommen umfangreiche Stauraumlösungen und eine Schrankkombination an der Rückwand.

Für den Aufenthalt im Fahrzeug sind zusätzliche Elemente integriert. Ein 24-Zoll-Fernseher sowie eine speziell ausgelegte Liege sollen die Nutzung in Pausen erleichtern. Ergänzend kommen praxisnahe Details wie eine automatische Sensierung der Sattelkupplung, eine elektronische Sicherung gegen Kraftstoffdiebstahl und das digitale Spiegelersatzsystem OptiView zum Einsatz.

MAN Schränke und eine Standklimaanlage sind Teil der Ausstattung.

Auch das Exterieur wurde auf Basis von Fahrerfeedback gestaltet. Auffällig sind lackierte Frontpartien in Wagenfarbe sowie der bewusste Verzicht auf Chrom. Stattdessen prägen schwarze Designelemente das Erscheinungsbild, darunter Felgen, Sonnenblende und ein Dachbügel mit integriertem LED-Lichtbalken.

Mit Lederjacke Die TGX Truckers’ Edition wird in Europa in limitierter Auflage angeboten. Zum Lieferumfang gehört ein erweitertes Ausstattungspaket, das unter anderem ein CB-Funkgerät mit Freisprechfunktion, spezifische Innenraumdetails sowie Zubehör für den Einsatz im Alltag umfasst. Darüber hinaus wird jedem Fahrzeug eine individuell gestaltete Lederjacke beigelegt.